Pierwsza miłość odcinek 4280: Emilka zacznie pić na umór i zawali pracę. Śmiałek w końcu straci cierpliwość

Emilka nie pogodzi się z rozstaniem w 4280. odcinku „Pierwszej miłości”

Emilka wciąż nie będzie potrafiła pogodzić się z tym, że Bartek związał się z Iloną (Sylwia Gola). Choć w 4274. odcinku „Pierwszej miłości” zapewniła go, że cieszy się jego szczęściem, w rzeczywistości nadal będzie cierpiała po utracie ukochanego. Nie pomoże jej nawet próba nawiązania bliższej relacji z Iloną. Emilce zdarzyło się stracić cierpliwość i wygarnąć rywalce, co o niej myśli.

Samotność zacznie coraz mocniej odbijać się na jej codziennym życiu. W 4271. odcinku serialu Emilka śniła o powrocie Bartka, a w pracy była bardzo rozkojarzona. Dodatkowo zobaczyła Norberta wtulonego w Ilonę, co jeszcze bardziej wyprowadziło ją z równowagi. Ponieważ przyjaciółki nie będą miały dla niej czasu, zacznie coraz częściej sięgać po wino.

W 4280. odcinku „Pierwszej miłości” Emilka zaniedba pracę przez alkohol

W 4280. odcinku "Pierwszej miłości", problemy Emilki jeszcze się pogłębią. Kobieta obudzi się skacowana i spóźni się do pracy. Zamiast przyznać, że nie jest w stanie normalnie funkcjonować, będzie udawała chorobę. Jurek odeśle ją do domu. Emilka nie wykorzysta wolnego czasu na odpoczynek i dojście do siebie. Sięgnie po wino, traktując alkohol jako sposób na poradzenie sobie z własnymi emocjami.

Śmiałek zareaguje na zachowanie córki w 4280. odcinku „Pierwszej miłości”

Niepokojące zachowanie Emilki zauważy również Śmiałek. Gdy dostrzeże u córki butelkę wina, nie będzie ukrywał swojego zaniepokojenia. Ojciec otwarcie uświadomi Emilce, że jej postępowanie prowadzi ją do zatracenia. Nie zamierza udawać, że problem nie istnieje, zwłaszcza gdy alkohol zaczyna przejmować kontrolę nad jej codziennością. Emilka znajdzie się więc w trudnym momencie. Z jednej strony nadal będzie rozpamiętywać utratę Bartka, z drugiej coraz wyraźniej zacznie zaniedbywać własne życie. Śmiałek spróbuje przemówić córce do rozsądku, ale nie wiadomo, czy jego słowa do niej dotrą.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4280. odcinka

Odcinek 4280. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

Sonda Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość? Tak Nie Czasami

7

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Reterska zabije Melkę? Przekaże Remkowi, że to koniec!