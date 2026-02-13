Bożena Dykiel nie żyje. Tak jako Maria wyglądała na początku Na Wspólnej. Trudno powstrzymać łzy

Początki Bożeny Dykiel na ekranie. Tak zaczynała się ta historia

Był rok 2003, kiedy serial "Na Wspólnej" zadebiutował na antenie, z miejsca kradnąc serca widzów. To właśnie wtedy po raz pierwszy zobaczyliśmy ją w roli Marii Zięby. Bożena Dykiel stworzyła postać niezwykłą – silną, a zarazem ciepłą matkę i żonę, z którą utożsamiały się tysiące Polek. Choć od tamtego momentu minęły ponad dwie dekady, ten błysk w oku i niesamowita energia aktorki pozostaną w pamięci na zawsze. Jak prezentowała się na samym początku tej przygody? Jej ówczesne stylizacje to prawdziwa podróż w czasie do mody z początku XXI wieku.

Niezwykła przemiana ulubienicy widzów "Na Wspólnej"

Patrząc na archiwalne fotografie i zestawiając je z ostatnimi latami, widzimy coś więcej niż tylko zmianę wizerunku Bożeny Dykiel. Aktorka z niezwykłą godnością przyjmowała upływający czas, zawsze zachowując klasę i elegancję. Rola Marii Zięby w "Na Wspólnej" stała się dla niej czymś więcej niż pracą – była częścią jej życia. Dziś, oglądając te kadry sprzed ponad 20 lat, trudno ukryć wzruszenie. Widzimy na nich kobietę, która stała się symbolem stabilności i rodzinnego ciepła. To definitywny koniec pewnej epoki w polskiej telewizji.

Co się stało? Pytania o przyczynę śmierci Bożeny Dykiel

Tragiczne wieści nadeszły 13 lutego 2026 roku. O śmierci 77-letniej gwiazdy poinformował ksiądz Andrzej Luter, pogrążając w żałobie fanów talentu aktorki. Co doprowadziło do tej tragedii? Przyczyna śmierci Bożeny Dykiel nie została podana do wiadomości publicznej. Choć artystka w przeszłości otwarcie mówiła o walce z depresją i problemach kardiologicznych, nie wskazano ich jako bezpośredniego powodu jej odejścia. Rodzina nie ujawniła również szczegółów dotyczących ostatniego pożegnania.