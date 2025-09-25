Barwy szczęścia. Wyjątkowi goście na ślubie Asi i Huberta! Nie tylko jedna osoba zwraca uwagę. Marysia wróci z USA - ZDJĘCIA, WIDEO

Tak będzie wyglądał ślub Asi i Huberta w "Barwach szczęścia"!

To już pewne, że w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" dojdzie do długo wyczekiwanego ślubu Asi i Huberta, o którym informowaliśmy jako pierwsi! Produkcja sama uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała Sokalską w sukni ślubnej, przez co stało się jasne, że ona i Pyrka w końcu się pobiorą.

Jednak wówczas nie zdradziła zbyt wielu szczegółów, poza tym, że przyjęcie odbędzie się w ogrodzie Pyrków i będzie znacznie skromniejsze niż ostatnie śluby Natalii (Maria Dejmek) czy Malwiny (Joanna Gleń). I jak się okazuje do tego stopnia, że świeżo upieczonych mężatek, a zarazem koleżanek Asi z kancelarii na nim zabraknie! A zatem, kto pojawi się na ślubnie Asi i Huberta w następnych odcinkach "Barw szczęścia"?

Oni pojawią się na ślubie Sokalskiej i Pyrki w "Barwach szczęścia"?

Do tej pory pewnym było, że na ślubie Asi i Huberta w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" nie zabraknie Agaty (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz), co sam aktor zdradził na swojej relacji na Instagramie, gdzie pokazał także i Tolka (Marek Siudym). I to nie bez przyczyny, gdyż przecież będzie on ważną postacią nie tylko dla Sokalskiej, ale także i jej syna Emila (Artem Malaszczuk), którego oczywiście także nie zabraknie, tak samo jak jego przyszywanego dziadka!

Ale już wiadomo, że Sokalski nie zjawi się na ślubie swojej matki sam, a z osobą towarzyszącą, którą będzie jego przyjaciółka Emilka (Jessica Frankiewicz)! A wszystko dzięki nagraniu, które "Barwy szczęścia" zamieściły na swoich oficjalnych profilach na Faceboooku i Instagramie, czym uchyliły rąbka tajemnicy i zdradziły, że na ślubie Sokalskiej i Pyrki zjawi się także i jeden z młodszych braci Huberta, Staś (Olaf Kasprzyk), który na szczęście dostanie przepustkę z wojska.

Jednak tym samym dała już też odpowiedź na najbardziej wyczekiwane pytania, a mianowicie, czy pojawi się na nim i Marysia! I dzięki temu pewnym jest, że i jej nie zabraknie, gdyż specjalnie na tą okazję, córka Huberta przyleci z USA, co oczywiście zwróciło największą uwagę fanów "Barw szczęścia". I nic dziwnego, gdyż już zaczęli snuć oni domysły, czy przy okazji czegoś im tam nie pokrzyżuje, gdyż przecież do tej pory nie była zbytnią fanką wybranki ojca!

- O Maryśka wróci i coś pewnie namiesza 🙈;

Kogo zabraknie na ślubie Asi i Huberta w "Barwach szczęścia"?

Jednak na ślubie Asi i Huberta w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" nie obędzie się i bez niespodzianek, gdyż zabraknie na nim kilku ważnych osób! A w tym przede wszystkim pozostałej dwójki rodzeństwa Pyrki, gdyż na jego ślubie z Sokalską nie zjawią się Iwona (Izabela Zwierzyńska) ze swoją córeczką Wioletką (Sara Kudaj) i jej ojcem Markiem (Marcin Perchuć), a ich ojczymem.

Oprócz tego zabraknie także i jego drugiego brata Wojtka (Jakub Małek), który w przeciwieństwie do Marysi na niego nie przyleci, choć będzie miał na niego zdecydowanie bliżej niż ona! Ale i tak się nie zdecyduje, tak samo jak jego starsza siostra! Mimo iż mogłaby przecież przylecieć razem z córką Huberta!

- Szkoda, że Iwonka i Wojtek się nie pofatygują na ślub brata - spuentował jeden z fanów.

- A gdzie reszta? - pytał inny.

Poza tym, na ślubie Asi i Huberta w "Barwach szczęścia" nie będzie wspominanych już także wcześniej koleżanek Sokalskiej z pracy, u których ona jednak się zjawiła i to właśnie z Pyrką. Ale na ich uroczystości ich zabraknie tak samo jak Klemensa (Sebastian Perdek) czy Haliny (Marta Zięba), której przecież tak pomogli. A to dlatego, że będzie ona znaczenie skromniejsza niż ta, którą wyprawiały wcześniej Natalia z Malwiną, a raczej Józefina (Elżbieta Jarosik)!