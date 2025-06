Nowa Britney w Na sygnale. Tak zmieni się ukochana Alka w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 730: Wiktor ujawni, kim jest nowa ratowniczka Róża i co ją łączy z Potockim - ZDJĘCIA, WIDEO

W nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach Britney zaskoczy wszystkich! A to dlatego, że ukochana Alka zmieni się nie do poznania i będzie wyglądać zupełnie inaczej! Ale spokojnie, gdyż zmieni się jedynie twarz aktorki, a nie jej odtwórczyni, w którą dalej będzie wcielać się Paulina Zwierz, także jej fani mogą odetchnąć z ulgą!

Jednak co takiego zmieni się na niej w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej? Otóż fryzura, którą Julka zszokuje wszystkich! Tym bardziej, że już przyzwyczaiła widzów do swoich pięknych i długich blond włosów! Ale teraz to już będzie historia!

Tak zmieni się Julka w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej!

"Na sygnale" opublikowało na swoich oficjalnych profilach na Facebooku i Instagramie nagrania z planu, na których widać zupełnie odmienioną Julkę, którą widzowie zobaczą już w takim wydaniu w nowym sezonie po wakacjach! Na filmikach widzimy Britney w kompletnie innej fryzurze niż dotychczas! I nic dziwnego, gdyż jej włosy nie będą już tak długie jak wcześniej!

A wszystko przez to, że aktorka zdecydowała się je mocno przyciąć, w efekcie czego w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej pojawi się już w krótszych włosach! Ale mimo tego nadal będzie wyglądać przepięknie, a nowe włosy tylko dodadzą jej uroku! I dzięki temu fani będą mogli oglądać ją już głównie w rozpuszczonych włosach!

Czym będzie spowodowana przemiana Kowalczyk w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach?

Ale co do tego doprowadzi? Czy przemiana Britney będzie spowodowana tym, co wydarzy się w jej życiu w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach? Tym bardziej, że przecież już Julka próbowała swoich sił i poza karetką i stała się nawet gwiazdą w innym fachu!

A może to nie będzie miało wpływu lub wręcz przeciwnie, Kowalczyk będzie musiała zmienić swój wizerunek? Zwłaszcza w perspektywie kłopotów Alka z jego wspólnikami - Lechem (Patryk Zając) i Sławkiem (Grzegorz Ciagardlak), których Klis będzie miał za oszustów i będzie chciał się od nich uwolnić! Czy w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej rykoszetem oberwie i jego ukochana? Tego dowiemy się już za 3 miesiące!