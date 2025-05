Na sygnale

Na sygnale. Zmiany w emisji od maja! Zajmie miejsce M jak miłość

Dla wszystkich widzów "Na sygnale" mamy ważną wiadomość! A to dlatego, że od przyszłego tygodnia od poniedziałku 12.05.2025 roku zmieni się pora emisji ich ulubionego serialu! A wszystko przez to, że z ramówki wyleci już "M jak miłość", które do tej pory fani mogli śledzić właśnie tuż przed uwielbianym medycznym serialem! I w związku z tym właśnie "Na sygnale" wskoczy na miejsce "M jak miłość" w poniedziałki i wtorki! Jednak o innym czasie! Jakim i czy ta zmiana wpłynie także i środy, kiedy są emitowane aż 2 odcinki kultowego medycznego serialu? Koniecznie poznaj szczegóły!