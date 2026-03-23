Na sygnale odcinek 874: Zaginięcie Nowego przerazi ratowników z Leśnej Góry

"Na sygnale" to serial TVP2 o trudnej pracy ratowników medycznych. Produkcja od lat angażuje widzów, ukazując dramatyczne chwile z życia pacjentów i bohaterów. Wkrótce zobaczymy kolejny odcinek 13. sezonu. Przedstawiamy streszczenie 874. odcinka, zaplanowanego na początek kwietnia.

"Na sygnale" odcinek 874: Streszczenie. Zniknięcie Gabriela

W 874. odcinku "Na sygnale" ekipa doktora Lisickiego ratuje mężczyznę we wstrząsie septycznym po samodzielnej próbie usunięcia ropnia. Transport do szpitala napotyka jednak poważne trudności. Z kolei Piotrek i Alek pomagają kobiecie z urazem miednicy po upadku ze schodów w wyniku sąsiedzkiego sporu. Jej stan nagle się pogarsza, prowadząc do niewydolności wielonarządowej na SOR-ze.

Nowy nie pojawia się w pracy bez wyjaśnienia. Jego matka, Olga, informuje ratowników o zaginięciu Gabriela, co wywołuje duże zaniepokojenie wśród kolegów. Tymczasem doktor Góra martwi się o syna, Patryczka, który rozmawiał przez krótkofalówkę z nieznajomym "astronautą". Klis natomiast znów widuje się z Luizą dzięki pomocy Arnolda.

"Na sygnale" odcinek 874: Kiedy oglądać?

874. odcinek "Na sygnale" trafi na ekrany w środę, 1 kwietnia 2026 roku. Emisja rozpocznie się o 21:55 w TVP2.

Kto zagra w 874. odcinku "Na sygnale"?

Za scenariusz do 874. odcinka odpowiada Krzysztof Walecki. Na ekranie pojawią się m.in.: Kamil Błoch, Adrianna Jagiełło, Izydor Łobacz, Dariusz Wieteska, Adam Turczyk, Justyna Sieniawska, Tomasz Piątkowski, Wojciech Kuliński oraz Natalia Rewieńska.

Harmonogram emisji 13. sezonu "Na sygnale"

13. sezon "Na sygnale" zadebiutował jesienią 2025 roku ze zmienioną ramówką - cztery dni w tygodniu. TVP szybko skorygowała te plany, ostatecznie emitując aż pięć odcinków tygodniowo, pomijając jeden dzień emisji. Obecny plan wygląda następująco:

Poniedziałek – dwa odcinki (21:55 i 22:20)

Wtorek – jeden odcinek (21:55)

Środa – dwa odcinki (21:55 i 22:20)