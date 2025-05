Na sygnale

Na sygnale, odcinek 730: Nowa ratowniczka Róża nie uszanuje pamięci Kuby! Zajmie jego miejsce nie tylko w bazie w Leśnej Górze - ZDJĘCIA

W 730 odcinku "Na sygnale" do bazy w Leśnej Górze dołączy Róża (Adrianna Jagiełło)! Nowa ratowniczka zajmie miejsce po zmarłym Kubie (Wojciech Zygmunt) i to nie tylko w karetce, ale także i poza nią, gdyż od razu zacznie się panoszyć, nie zwracając uwagi na to, co mówią jej koledzy. W 730 odcinku "Na sygnale" Potocka przejmie i szafkę Szczęsnego i to nawet mimo zdecydowanych protestów pozostałych ratowników. I tak szybko im podpadnie, gdyż nie uszanuje pamięci po ich zmarłym przyjacielu! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!