Na sygnale, odcinek 590: Rozpacz Martyny. Nie przyzna się Piotrowi, że widziała go z Karoliną - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 590 - 4.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

Zdrada Piotra to będzie potężny cios dla Martyny, która w 590 odcinku "Na sygnale" postanowi na własną rękę dowiedzieć się, co łączy jej męża z młodszą ratowniczką. Co prawda nie przyzna się Piotrowi, że widziała jego pocałunek z Karoliną, ale zacznie się do niego odnosić z rezerwą, wręcz pogardą.

Szokujący finał dyżuru Martyny z Karoliną

Zraniona Martyna w 590 odcinku "Na sygnale" ukryje się przed mężem i przyjaciółmi w pokoju ratowników. Tam Basia Wszołek zobaczy ją we łzach, ale przyjaciółka nie powie jej co się stało. Następnie Martyna zmieni grafik tak, by Karolina pracowała z nią przez cały dyżur. Postanowi szczerze porozmawiać ze swoją rywalką. W nadziei, że kochanka Piotra może wyjaśni jej, że za pocałunkiem nie kryło się nic więcej.

Martyna zapyta kochankę Piotra o ich romans

Niestety konfrontacja Martyny z Karoliną w 590 odcinku "Na sygnale" przebiegnie nie po myśli Strzeleckiej, która z trudem zapanuje nad nerwami, gdy zacznie wypytywać ratowniczkę jak długo trwa jej romans z Piotrem. Bo bezczelna Wojtasek wcale nie będzie chciała się zwierzać kobiecie, której życie zniszczyła.

W pewnym momencie Martyna w 590 odcinku "Na sygnale" wygranie Karolinie, że rozbija ich rodzinę, nie czując przy tym żadnych wyrzutów sumienia czy skruchy. Podczas dyżuru z kochanką Piotra załamana Martyna zapyta także jak długo trwa ten romans. Między kobietami dojdzie do ostrej wymiany zdań. Wreszcie Karolina przyzna się, że jest z Piotrem od ponad trzech tygodni. Tego będzie dla Martyny za wiele.

To będzie koniec Martyny i Piotra w "Na sygnale"?

Zdradzona Martynę w 590 odcinku "Na sygnale" dobije jeszcze bardziej bezczelna odpowiedź Karoliny na pytanie czy spała z Piotrem. Rzuci z kpiną, że tylko "patrzyli razem w gwiazdy"! Wzburzona Strzelecka z impetem wysiądzie z karetki, mijając przy tym niewiernego męża. Nie odezwie się do Piotra ani słowem. Dla Martyny ich małżeństwo będzie już skończone.