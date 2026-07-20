Nowa postać w Na dobre i na złe. Wyjątkowa osoba dołączy do obsady 

Wyjątkowy gość pojawi się w Leśnej Górze w nowym sezonie "Na dobre i na złe"

W nowych odcinkach "Na dobre i na złe" widzowie poznają kolejną osobę, która trafi do szpitala w Leśnej Górze. W rolę pacjenta wcieli się Adam Wdówka, uczestnik programu "Down the Road". Jego obecność w serialu będzie wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ nie jest to klasyczne dołączenie aktora do stałej obsady, ale specjalny udział w historii przygotowanej przez twórców "Na dobre i na złe".

Patrycja spełni swoje marzenie na planie "Na dobre i na złe"

To nie jedyna wyjątkowa osoba, która pojawiła się ostatnio na planie serialu. Dzięki akcji spełniania marzeń organizowanej przez Fundację Mam Marzenie Patrycja, podopieczna fundacji, mogła zobaczyć od środka, jak wygląda praca przy produkcji „Na dobre i na złe”. Podczas wyjątkowej wizyty poznała kulisy powstawania odcinków, obserwowała pracę ekipy i miała okazję spotkać aktorów, których zna z ekranu. Szczególnym przeżyciem było dla niej spotkanie z Polą Gonciarz oraz Katarzyną Dąbrowską, a także udział przy realizacji serialowych scen.

Wizyta na planie pokazała, że Leśna Góra to nie tylko miejsce znane widzom z telewizji, ale także przestrzeń, w której mogą spełniać się wyjątkowe marzenia.

"Na dobre i na złe" po wakacjach z nowymi bohaterami

Pojawienie się Adama Wdówki i wyjątkowa wizyta Patrycji zbiegają się z dużymi zmianami w serialu. W nowym sezonie do Leśnej Góry wróci także uwielbiana przez widzów Wiktoria Consalida (Katarzyna Dąbrowska).

W szpitalu pojawią się również nowe postacie. Do obsady dołączą policjanci związani z dramatycznym wątkiem porwania Niny, córki Blanki (Pola Gonciarz) i Mario (Marcin Korcz). W tych rolach widzowie zobaczą Mateusza Lisieckiego jako komisarza Radka Bieguna oraz Magdalenę Wróbel jako jego partnerkę. Jesienią w Leśnej Górze pojawi się także nowy lekarz, laryngolog Piotr Dzielny, którego zagra Piotr Cejnóg. Z kolei Maks Beger (Tomasz Ciachorowski) będzie próbował pozyskać do zespołu młodą chirurg Barbarę Rybicką.

Nowy sezon "Na dobre i na złe" przyniesie więc nie tylko powroty znanych bohaterów, ale także wiele nowych twarzy i wyjątkowych historii.