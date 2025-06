Na dobre i na złe. Wyjątkowe świętowanie w Leśnej Górze. Cały szpital uczcił te okazje - ZDJĘCIA

Wyjątkowe świętowanie w "Na dobre i na złe"

Ekipa z "Na dobre i na złe" miała co świętować. Trafiły się aż dwie okazje do tego, by na chwilę przerwać intensywne prace nad kolejnymi wątkami lubianych bohaterów. Chociaż premierowe odcinki serialu nie zagoszczą na antenie TVP aż do początków września, gwiazdy produkcji oraz cała ekipa pracują, by zdążyć nagrać kontynuację lubianych wątków.

Urodziny serialowego Falkowicza

Co sprawiło, że produkcja "Na dobre i na złe" uczciła wyjątkowy dzień? Chodzi o urodziny Michała Żebrowskiego, który właśnie podczas pracy na planie świętował swoje 53. urodziny. Aktor dostał tort i miłe słowa, a znajomi z planu zapewnili mu przyjemną atmosferę.

Urodziny obchodzi dziś Michał Żebrowski, nasz leśnogórski Andrzej Falkowicz 🤍 Wszystkiego naj z tej okazji od całej ekipy! 🎂 #nadobreinazłe - napisano pod postem z serialowym Falkowiczem z "Na dobre i na złe" na Instagramie.

Świętowanie na planie nie tylko z powodu urodzin Falkowicza

Michał Żebrowski to nie jedyna osoba, która otrzymała moc życzeń. Jeszcze jedna osoba z ekipy aktorów obchodziła na planie urodziny. Chodzi o serialowego Trettera, którego gra Piotr Garlicki. Chociaż urodziny aktora przypadają na 15 czerwca, znajomi z planu także przygotowali mu lekko spóźnioną niespodziankę. Zapewne obaj panowie poczuli się wyjątkowo.

A ten przystojniak miał 2 dni temu 18-stkę - podpisano nagranie na Instagramie, gdzie Piotr Garlicki otrzymuje tort i życzenia. Widać wyraźnie, że ekipa "Na dobre i na złe" jest ze sobą zżyta.

