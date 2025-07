Na dobre i na złe wraca jeszcze w te wakacje! Nietypowa zmiana dnia emisji

"Na dobre i na złe" powraca podczas wakacji! Jak to możliwe, że jeden z ulubionych seriali o lekarzach w Polsce wraca przed zakończeniem letniego okresu?! Widzowie przyzwyczaili się do ponownych spotkań z bohaterami "Na dobre i na złe" dopiero na jesień. Jeden post na Instagramie wywołał lawinę komentarzy. Ulubione postaci można oglądać w soboty! To duża zmiana biorąc pod uwagę fakt, iż "Na dobre i na złe" kojarzą się ze środowymi wieczorami. O co tak naprawdę chodzi? Wyjaśniamy.