Na dobre i na złe. Radwan ułoży życie Blance. Zdecyduje za nią, co dla niej dobre - ZDJĘCIA

Blanka będzie Radwana w „Na dobre i na złe” we wrześniu?

W „Na dobre i na złe” po przerwie wakacyjnej Mario wparuje do pokoju Radwana w Leśnej Górze zaraz po tym, jak objawi się przerażonej jego widokiem Blance. Krzysztof domyśli się, co chodzi mu po głowie i postanowi działać. Zdusić w zarodku plany Milewskiego, by na nowo wkroczyć w życie lekarki i narazić ją oraz ich córkę Ninę (Michalina Grot) na niebezpieczeństwo. Będzie wiedział, że musi zrobić coś spektakularnego i ostatecznego. Powie gangsterowi, że oświadczył się… jego żonie.

Pierwsze i ostatnie słowa Maria do Niny w nowym sezonie „Na dobre i na złe"

Tego Mario nie będzie się spodziewał! Słowa Radwana w „Na dobre i na złe” załamią go. Przypomni sobie strach w oczach Blanki i zrozumie, że przegrał, że ona zgodziła się zostać żoną Krzysztofa, by być bezpieczną z dala od niego. Poczucie, że stracił ją na zawsze sprawi, że podejmie decyzję pod wpływem emocji. Wróci do samochodu i wyśle wiadomość głosową do Niny, w której opowie o miłości do niej i że ma nadzieję, iż jej mama kiedyś jej o nim opowie.

W „Na dobre i na złe” po wakacjach Blanka zobaczy, jak Radwan ułożył jej życie

W tym samym premierowym odcinku „Na dobre i na złe” Mario nagra jeszcze jedną wiadomość – dla Blanki:

„Blanka... Jesteś miłością mojego życia. Kocham cię i zawsze będę cię kochał…" - powie do telefonu mając nadzieję, że żona ją odsłucha.

I tak się stanie. Ale zaraz potem do gabinetu Blanki w szpitalu wejdzie Radwan. Widząc jej dziwny wyraz twarzy, zapyta ją, co się dzieje. Milewska nie będzie miała ochoty dzielić się z nim tym, co usłyszała. Po słowach męża jeszcze bardziej zadziwią ją te, które usłyszy od Krzysztofa. Radwan poinformuje ją, że powiedział Mariowi osobiście, że ją poślubi:

- Powiedziałem mu, że zgodziłaś się zostać moją żoną...

Co Blanka powie na to, że Krzysiek już poukładał jej życie za nią? Spodoba się jej ten scenariusz? Pierwszy odcinek nowego sezonu po wakacjach zostanie wyemitowany w środę 3 września o godz. 20.55.

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl