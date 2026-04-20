Na dobre i na złe, odcinek 992: Spór Blanki i Maria o Ninę! Usłyszy już groźby

"Na dobre i na złe" odcinek 992 - środa, 6.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 992 odcinku "Na dobre i na złe" Mario ponownie odbierze córkę od Blanki, która jak podaje switaseriali.interia.pl jak zawsze przekaże mu szczegółowe instrukcje. Tyle tylko, że te nie będą wcale potrzebne, bo przecież Milewski nie pierwszy raz zostanie sam z ich dzieckiem.

- Będę po 16. Wszystkie potrzebne rzeczy masz w torbie... Jest nakarmiona, czyli możesz jej dać jeść za trzy godziny... Chyba, że będzie chciała wcześniej - poinstruuje go Blanka.

- Znam instrukcję obsługi - przyzna jej Mario.

- W razie czego i ja, i pani Jadzia jesteśmy pod telefonem - doda Milewska.

- Nie zostawiasz jej ze mną pierwszy raz - przypomni jej mąż, ale na tym w 992 odcinku "Na dobre i na złe" nie poprzestanie.

Mario wróci do tematu opieki naprzemiennej nad Niną w 992 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 992 odcinku "Na dobre i na złe" korzystając z okazji spotkania z żoną twarzą w twarz, Milewski postanowi wrócić jeszcze do tematu opieki naprzemiennej, o której już wcześniej jej wspomniał. Jednak Blanka nawet nie będzie chciała o tym słyszeć. Tym bardziej, że nie będzie żadnych podstaw prawnych, aby póki co cokolwiek działać w tym aspekcie.

- Kiedy wrócimy do rozmowy o opiece naprzemiennej? - zapyta ją Milewski.

- Na razie nie ma o czym gadać. Żaden sąd nie ustanowi opieki naprzemiennej dla rocznego dziecka... Jeśli rozmawiałeś o tym z prawnikiem, to na pewno ci o tym powiedział - powie mu żona.

Jednak w 992 odcinku "Na dobre i na złe" Mario wcale nie będzie chciał wstępować z żoną na drogę sądową, gdyż będzie wolał załatwić to między nimi. Ale to i tak nie zmieni zdania Blanki na ten temat, która postanowi jak najszybciej go zakończyć.

- Myślałem, że to jest między nami - przyzna Mario.

- Śpieszę się do pracy - zapowie mu już lekko zirytowana Blanka.

Wściekła Blanka postawi mężowi ultimatum w 992 odcinku "Na dobre i na złe"!

Jednak jej mąż w 992 odcinku "Na dobre i na złe" tak łatwo nie odpuści i zacznie robić zonie wymówki. Oczywiście, Milewska odwzajemni mu się tym samym, dzięki czemu Milewski pozna prawdziwy motyw jej działań, bo wściekła Blanka w końcu sama mu go wgarnie.

- Skąd w kobietach takie przekonanie, że tylko one potrafią się zająć dzieckiem? - zapyta Milewski.

- Bo je rodzimy? Karmimy piersią? Nie ładujemy się w mafijne porachunki? - wypomni mu żona.

- Nie odpuścisz - zrozumie Mario.

W tym momencie w 992 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka już nie wytrzyma i wybuchnie. I nic dziwnego, bo Mario zacznie robić z siebie ofiarę, a z niej kata, jakby zapomniał, co jej zgotował. Wściekłą Milewska postawi mu sprawę jasno, po czym wsiądzie do samochodu i odjedzie.

- Idę ci na rękę, doceń to i przestań mnie prowokować - powie stanowczo Blanka, po czym zostawi go z córką, do której następnie zwróci się Mario - Lepiej będzie, jak charakter weźmiesz po mnie, a urodę po mamusi...

Na dobre i na złe. Beger przyłapie Glorię z Kamilem!