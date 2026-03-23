Na dobre i na złe, odcinek 987: Iga ucieknie ze szpitala przed operacją ratującą życie! Tak wystawi Barta - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-03-23 14:43

W 987 odcinku "Na dobre i na złe" Iga Kaczorowska (Anna Szymańczyk) stanie przed decyzją, która może zaważyć na jej życiu, ryzykowną operacją, której podjąć chce się prof. Artur Bart (Piotr Głowacki). Choć Aleś Zagajewski (Paweł Małaszyński) zrobi wszystko, by przekonać ukochaną do zabiegu, lekarka w 987 odcinku "Na dobre i na złe" wpadnie w panikę i postanowi uciec ze szpitala, nie zważając na konsekwencje dla siebie ani dla zespołu.

"Na dobre i na złe" odcinek 987 - środa, 1.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Iga wciąż zmaga się z poważnym zagrożeniem życia. W 987 odcinku „Na dobre i na złe” profesor Bart zaproponuje ryzykowną operację, która może uratować lekarkę, ale wymaga niezwykłej precyzji i pełnej współpracy pacjentki. Sytuacja stanie się napięta, gdy Iga, przerażona perspektywą zabiegu, podejmie dramatyczną decyzję o ucieczce ze szpitala, ignorując wszelkie argumenty.

Po ostatnich dramatycznych badaniach, które wykazały, że tętniak w mózgu Igi znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kluczowych struktur, czyli nerwu wzrokowego, płata czołowego, kory ruchowej, ośrodków mowy i tętnicy przedniej mózgu – wszyscy lekarze czują ogromną presję. Nawet profesor Bart nie jest pewny, jak przeprowadzić operację bez ryzyka udaru lub śmierci pacjentki.

Iga przestraszy się operacji, w 987 odcinku "Na dobre i na złe" ucieknie ze szpitala!

Aleś Zagajewski będzie desperacko próbował przekonać Igę, że musi poddać się zabiegowi. Lekarka będzie wyraźnie sparaliżowana strachem. Zagajewski, świadomy powagi sytuacji, będzie walczył o jej życie i bezpieczeństwo, próbując jednocześnie ocalić ją przed tragicznymi konsekwencjami zdrowotnymi. W gabinecie profesora Barta rozpocznie się konsultacja medyczna, podczas której zostaną przedstawione szczegóły operacji.

- To dosyć dziwne uczucie być pacjentem w szpitalu, w którym jest się lekarzem – zwierzy się Zagajewskiemu Iga (dialog pochodzący z portalu światseriali.interia.pl). Profesor stara się zachować spokój i profesjonalizm.

- Mamy już pełną diagnostykę – zacznie Bart.

- I jak tam ze mną, panie profesorze? – zapyta Iga.

- Ogólną kondycję pani zna, pani doktor. Jest całkiem nieźle – odpowie neurochirurg.

- Na czym stoimy? – Zagajewski wprost skieruje pytanie do profesora.

- Mój partner życiowy, jak sama nazwa wskazuje, bardzo przejmuje się moim życiem – wtrąci Iga niby żartem. Bart pokaże wyniki badań i omówi ryzyko.

- Tętniak jest tu. Możemy spróbować go ominąć. Jeśli wypreparujemy tętnicę przed i za, i damy radę ją później połączyć, odetniemy go. Zostanie tam, gdzie jest, ale wypadnie z obiegu i nie będzie już zagrożeniem – wyjaśni neurochirurg.

To jednak oznacza poważną, ryzykowną operację. Iga nie będzie w stanie znieść odpowiedzialności i stresu.

- Będziesz mi otwierał głowę? Jakie mam szanse? – spyta przerażona lekarka.

- Muszę mieć jak najlepszy dostęp. Szeroki dostęp. To konieczne – odpowie Bart.

- Kiedy operacja? – dopyta Iga.

- Jak najszybciej. A co do szans… Pęknięcie tętniaka znacznie je zmniejszy – stwierdzi profesor.

Strach sparaliżuje Igę, która nie będzie chciała podjąć ryzyka. Aleś będzie próbował ją przekonać, aby nie uciekała.

- Proszę cię. Może być za późno – ostrzeże ukochaną.

- Boisz się, że będziesz się mną opiekować, jeśli coś się nie uda? – spyta Iga.

- Będę się tobą opiekował – zapewni Aleś.

- Boję się! Tak bardzo się boję… – przyzna się Kaczorowska.

- I dlatego chcesz czekać, aż coś samo się wydarzy? Takie rozwiązanie jest do dupy! – wybuchnie Bart.

- Wtedy się mną zajmiesz! – odparuje lekarka.

- Nie jestem cudotwórcą. Wtedy może być gorzej… – zaznaczy profesor.

- To nie rób tego – westchnie Iga.

Aleś będzie walczył o życie Igi