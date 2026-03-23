- To dosyć dziwne uczucie być pacjentem w szpitalu, w którym jest się lekarzem – zwierzy się Zagajewskiemu Iga (dialog pochodzący z portalu światseriali.interia.pl). Profesor stara się zachować spokój i profesjonalizm.

- Mamy już pełną diagnostykę – zacznie Bart.

- I jak tam ze mną, panie profesorze? – zapyta Iga.

- Ogólną kondycję pani zna, pani doktor. Jest całkiem nieźle – odpowie neurochirurg.

- Na czym stoimy? – Zagajewski wprost skieruje pytanie do profesora.

- Mój partner życiowy, jak sama nazwa wskazuje, bardzo przejmuje się moim życiem – wtrąci Iga niby żartem. Bart pokaże wyniki badań i omówi ryzyko.

- Tętniak jest tu. Możemy spróbować go ominąć. Jeśli wypreparujemy tętnicę przed i za, i damy radę ją później połączyć, odetniemy go. Zostanie tam, gdzie jest, ale wypadnie z obiegu i nie będzie już zagrożeniem – wyjaśni neurochirurg.

To jednak oznacza poważną, ryzykowną operację. Iga nie będzie w stanie znieść odpowiedzialności i stresu.

- Będziesz mi otwierał głowę? Jakie mam szanse? – spyta przerażona lekarka.

- Muszę mieć jak najlepszy dostęp. Szeroki dostęp. To konieczne – odpowie Bart.

- Kiedy operacja? – dopyta Iga.

- Jak najszybciej. A co do szans… Pęknięcie tętniaka znacznie je zmniejszy – stwierdzi profesor.