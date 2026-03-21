Na dobre i na złe, odcinek 985: Czy Julka poświęci się dla Igi? Weźmie na siebie jej błąd i może trafić do więzienia! - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-03-21 10:40

W 985 odcinku „Na dobre i na złe” Julka Burska (Aleksandra Hamakło) zdobędzie się na dramatyczny krok, by uratować Igę Kaczorowską (Anna Szymańczyk)! Gdy wyjdzie na jaw, że chora lekarka popełniła poważny błąd medyczny, Julka zdecyduje się wziąć całą winę na siebie. Czy zapłaci za to najwyższą cenę i narazi się na proces, a nawet więzienie?

"Na dobre i na złe" odcinek 985 - środa, 18.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Sytuacja w Leśnej Górze stanie się wyjątkowo napięta. Iga, która trafi do szpitala w ciężkim stanie z groźnym tętniakiem mózgu, nie będzie w stanie się bronić. Tymczasem na jaw wyjdzie, że pod wpływem substancji podała pacjentowi niewłaściwy lek. Stan chorego nagle się pogorszy, a mężczyźnie zacznie grozić paraliż.

Pacjent poszkodowany przez Igę zamierza walczyć o sprawiedliwość 

Pacjent, który okaże się prawnikiem, nie zamierza odpuścić i od razu zapowie walkę:

- Ta... osoba, która mi to zrobiła, może pożegnać się z zawodem! Dopilnuję tego, żeby nigdy więcej nawet nie podeszła do żadnego pacjenta! A odszkodowanie będzie mi wypłacać zza krat!

Sytuację dodatkowo pogorszy niefortunna wypowiedź jednej z pielęgniarek, która zdradzi, że Iga była pod wpływem narkotyków. - (...) ...Obraża pacjentów i grozi doktor Kaczorowskiej, a to nie była jej wina! Ktoś podał jej te narkotyki!Narkotyki?… Przyjęła mnie lekarka pod wpływem narkotyków?!

Julka murem za Igą w 985 odcinku "Na dobre i na złe"

W tym momencie los Igi zawisnie na włosku.

Julka nie będzie mogła patrzeć na to obojętnie. Jako przełożona Igi na SOR-ze i jej przyjaciółka, postanowi działać. Zgłosi się do dyrektora Maksa Begera (Tomasz Ciachorowski) i złoży szokujące oświadczenie.

- Został popełniony poważny błąd medyczny i… chciałabym się do niego przyznać! To ja jestem podpisana pod wydaniem leków, nie Iga... To ja jestem odpowiedzialna za moich lekarzy na SOR-ze, a nawet nie zauważyłam, że dzieje się z nią coś złego!

Beger nie da się jednak łatwo przekonać i od razu zauważy, że Julka bierze na siebie coś, czego nie zrobiła.

- Naprawdę chcesz to wszystko wziąć na siebie? To godne pochwały, ale oboje wiemy, że to nie ty…

Julka pozostanie jednak nieugięta i jasno wskaże powód swojej decyzji.

- Idze grożą dużo poważniejsze konsekwencje niż mnie... W tle rozegra się jeszcze jeden dramat. Aleś Zagajewski (Paweł Małaszyński), zdesperowany, by chronić ukochaną, posunie się do kłamstwa. Gdy w szpitalu pojawi się policja, podszyje się pod profesora Barta, by uniemożliwić przesłuchanie Igi.

- Sekundę, zaraz… Nie można jej teraz przesłuchać!

- Pan Artur Bart, tak? Lekarz prowadzący pacjentki?...

- Pani Kaczorowska przeszła teraz przez… szereg trudnych badań i jej obecny stan uniemożliwia przesłuchanie! W 985 odcinku „Na dobre i na złe” widzowie zobaczą, jak daleko można się posunąć z lojalności i przyjaźni. Julka zaryzykuje własną karierę i wolność, by ratować Igę, ale konsekwencje jej decyzji mogą być dramatyczne. Czy naprawdę uda jej się ochronić przyjaciółkę, czy tylko pogorszy sytuację? 

