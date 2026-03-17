Na dobre i na złe, odcinek 985: Aleś narazi szpital w Leśnej Górze, żeby Iga nie trafiła do więzienia - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 985 - środa, 18.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Dramat Igi rozegra się na kilku frontach jednocześnie. Po przedawkowaniu lekarka trafi do szpitala w ciężkim stanie, a badania ujawnią przerażającą prawdę... tętniak mózgu, którego nie da się łatwo zoperować. Sytuacja będzie tak poważna, że nawet wybitny neurochirurg Artur Bart (Piotr Głowacki) okaże się bezradny.

Co dalej z Igą z "Na dobre i na złe"?

- To tętniak wrzecionowaty... Nie dasz rady tego po prostu zaklipsować! (…) Jest zaraz obok skrzyżowania nerwu wzrokowego, tuż obok płata czołowego, kory ruchowej, ośrodków mowy i tętnicy przedniej mózgu! - uzna Aleś w rozmowie z Bartem.

- Rozumiem, że się denerwujesz, ale bardzo proszę, nie pouczaj mnie... - zaznaczy lekarz.

- To powiedz, jak chcesz to zrobić, żeby nie dostała udaru albo nie zmarła w trakcie operacji?!

- Na razie nie wiem, Aleś!

- Nie wiesz? I to jej powiesz?... Że nie da się jej zoperować!

Bezradność lekarzy tylko spotęguje strach Zagajewskiego. Ale to nie będzie koniec złych wiadomości.

Iga pójdzie siedzieć? Aleś namówi Begera do przestępstwa?

Aleś odkryje, że Idze grożą poważne konsekwencje prawne. Pod wpływem narkotyków podała pacjentowi niewłaściwy lek, co może skończyć się dla niej procesem, utratą prawa do wykonywania zawodu, a nawet więzieniem. Dla Zagajewskiego to będzie moment graniczny, przestanie myśleć jak lekarz, a zacznie działać jak zdesperowany partner. Zwróci się do Maksa Begera (Tomasz Ciachorowski) z szokującą propozycją.

- Sprawdziłem, że Iga nie jest podpisana pod wydaniem tych leków… Wiem, jak to brzmi, ale… nikt poza mną i tobą nie musi wiedzieć...

- Zdajesz sobie sprawę, że właśnie próbujesz mnie nakłonić do przestępstwa?! - Beger od razu wyłapie, o co chodzi Zagajewskiemu.

- Aleś nie odpuści i otwarcie przyzna, co nim kieruje.

- Ona może stracić prawo do wykonywania zawodu, może nawet trafić do więzienia! Tu chodzi o kobietę, którą kocham… Co byś ty zrobił na moim miejscu?! To jednak dopiero początek jego desperackich działań. Gdy w szpitalu pojawi się policja, Aleś zdecyduje się na kolejne ryzykowne posunięcie, podszyje się pod profesora Barta, by nie dopuścić do przesłuchania Igi. Uzna, że jej stan jest zbyt poważny, by mogła odpowiadać na pytania śledczych. Tym samym narazi nie tylko siebie, ale i cały szpital na poważne konsekwencje.

W 985. odcinku „Na dobre i na złe” wyjdzie na jaw, jak daleko można się posunąć z miłości. Aleś stanie przed dramatycznym wyborem. Czy ratować Igę za wszelką cenęm czy przestrzegać prawa i zasad, które obowiązują każdego lekarza. Jego decyzje mogą mieć ogromne skutki.