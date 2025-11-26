Na dobre i na złe, odcinek 971: Szczęście Tadka i Martyny nie potrwa długo. Rozdzieli ich śmiertelna choroba - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 971 - środa, 26.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Szczęście Tadka i Martyny w 971 odcinku "Na dobre i na złe" zniszczy poważna choroba, która znów da o sobie znać! I to w momencie, kiedy zakochani będą mieli tyle planów na przyszłość, będą chcieli razem zamieszkać, a młody neurochirurg z Leśnej Góry wybierze się do Torunia, by na tamtejszej uczelni kolejny raz przystąpić do egzaminu. Borucki zabierze ze sobą Martynę, zaplanuje romantyczną wycieczkę po jednym z najpiękniejszych miast w Polsce.

Objawy choroby Martyny wystraszą Tadka w 971 odcinku "Na dobre i na złe"

Zakochani będą się świetnie bawić. Do czasu aż w 971 odcinku "Na dobre i na złe" u Martyny wystąpią objawy choroby - drżenie rąk i trudności z mową. Nie będzie też chciała iść z Tadkiem na egzamin. Przed wejściem na uczelnię Borucki zorientuje się, że dziwne zachowanie Martyny może oznaczać, że znów jest poważnie chora. Zamiast na egzamin uczelnię, lekarz trafi więc z dziewczyną na lokalny SOR i do neurologa.

Zobacz też: Na dobre i na złe, odcinek 971: Gloria nie wyda Begera! Uratuje Maksa, kiedy zniknie po zadłużeniu szpitala

Dramatyczna diagnoza w 971 odcinku "Na dobre i na złe"! Glejak mózgu wykryty u Martyny

Kiedy w 971 odcinku "Na dobre i na złe" nadejdą wyniki badań Martyny cały świat jej i Tadka legnie w gruzach.

- Zrobiliśmy rezonans mózgu pani Martyny. W miejscach wcześniejszej biopsji pojawiła się masa. Biorąc pod uwagę historię choroby pacjentki mogę stwierdzić, że doszło do wznowy - oceni neurolog ze szpitala w Toruniu.

- To niemożliwe… - Tadek nie uwierzy własnym uszom.

- Niestety. Przykro mi. Masa jest niejednolita, co może świadczyć o tym, że to agresywniejsza odmiana glejaka…

Na wieść o nawrocie choroby nowotworowej Martyna w 971 odcinku "Na dobre i na złe" nie powstrzyma łez. Mimo że Tadek pocieszy dziewczynę, że przejdą przez to razem, że nie poddadzą się i zrobi wszystko, żeby ją uratować, że guz mózgu ich nie rozdzieli.

- To wcale nie musi oznaczać najgorszego! Martynko, będziemy walczyć, nie poddamy się... Słyszysz?

- Dlaczego teraz? Kiedy tak bardzo, tak bardzo chce mi się żyć? - zapyta zrozpaczona Martyna.

Czy chora Martyna z "Na dobre i na złe" umrze, a Tadek straci ukochaną?

Kolejne odcinki "Na dobre i na złe" to będzie walka Martyny i Tadka ze śmiertelną chorobą. Mimo pogarszającego się stanu przeniesie się w końcu do Boruckiego, co wcale nie ucieszy jej ojca i rozpocznie leczenie. Lekarz zrobi wszystko, żeby ukochaną wspierać.

A kilka dni później, w 974 odcinku "Na dobre i na złe" Tadek zabierze Martynę na romantyczny weekend, planując sporą niespodziankę - oświadczyny! Wyjazd zakochanych od początku będzie jednak pechowy i znów staną oko w oko ze śmiercią.