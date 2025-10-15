Na dobre i na złe, odcinek 965: Beger przejmie władzę w Leśnej Górze! Razem z kontrolerką Elżbietą zniszczy szpital? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 965 - środa, 15.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dyrekcja Agaty Woźnickiej (Emilia Komarnicka) nagle znajdzie się w ogniu krytyki. Każdy jej ruch i każda decyzja zostaną dokładnie ocenione, a uchybienia nie pozostaną bez konsekwencji. Personel poczuje narastające napięcie, a już pierwszego dnia w szpitalu zapanuje atmosfera niepokoju. Każdy będzie się zastanawiać, które zmiany zostaną narzucone, a które będą wymagały natychmiastowej reakcji. Szpital przygotuje się na prawdziwe trzęsienie ziemi, zanim dojdzie do pierwszego starcia z dyrektorką.

Beger i Elżbieta w 965 odcinku "Na dobre i na złe" postawią dyrekcję na baczność

Pierwsze starcie w 965 odcinku "Na dobre i na złe" odbędzie się z dyrektorką Agatą Woźnicką. Beger od razu sięgnie po mocne argumenty:

– Widzę w papierach, że wpisów konsultacyjnych dokonuje rezydentka, doktor Krasucka, która nie ma specjalizacji z kardiologii – powie Maks. Agata spróbuje tłumaczyć swoje decyzje.

– Przecież wiesz, jaka jest sytuacja – przypomni.

– Tak, wiem, ale minęło już sporo czasu, dlatego jestem trochę zaskoczony. Można było kogoś zatrudnić – odpowie Beger.

Wkrótce w rozmowę włączy się Czajkowska. – Pani dyrektor, proszę zachowywać się profesjonalnie! Rozumiem, że oddział kardiologii nie działa? Czy może prowadzi go ta… rezydentka?

– Doktor Krasucka stara się rozwiązać problem swojej specjalizacji… Na razie jest zatrudniona jako lekarz na SOR-ze – wyjaśni Agata. – Czyli… potwierdza pani zarzut doktora Begera – podsumuje kontrolerka.

Czajkowska i Beger będą wytykać kolejne uchybienia. Kontrolerka zwróci uwagę na brak personelu pielęgniarskiego.

– Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w szpitalu powinna być odpowiednia liczba pielęgniarek w przeliczeniu na liczbę pacjentów. Brakuje czterech etatów – stwierdzi stanowczo.

– Nie udało mi się znaleźć pełnej obsady, ale damy radę z tym składem – odpowie Woźnicka.

– Dobremu dyrektorowi musi się udawać. Chcemy dyrektorów, którzy potrafią znaleźć pracowników – to oczywiste – doda Czajkowska, patrząc na Begera. Beger natomiast zwróci uwagę na decyzje inwestycyjne.

– Pani dyrektor kupiła nowe respiratory, ale nie kupiła jednocześnie nowych serwerów i oprogramowania? – zapyta.

– Zainwestowałam w sprzęt kliniczny ratujący życie, mamy ograniczone środki – będzie broniła się Woźnicka.

– Wydała pani pieniądze na nowy sprzęt, a nie zabezpieczyła działu informatycznego? To jeden z powodów ostatnich problemów szpitala… – wtrąci Czajkowska.

Kontrolerka nie oszczędzi też wieku respiratorów. – Te respiratory nie były takie stare, miały 10 lat, nie trzeba było kupować nowych – powie. – 10 lat, czyli 10 razy 365 razy 24 godziny ciągłej pracy… Gdyby samochód jeździł non stop przez 10 lat, to przejechałby ponad 2 miliony kilometrów i byłby starym zużytym wrakiem… – westchnie dyrektorka.

Nie zabraknie też poleceń dotyczących bezpieczeństwa IT.

Szpital w Leśnej Górze w rękach Begera i Czajkowskiej w 965 odcinku "Na dobre i na złe"

Widzowie zobaczą, jak Beger i Czajkowska stopniowo przejmą kontrolę nad szpitalem, wymuszając zmiany i stawiając dyrekcję pod presją. Każdy pracownik poczuje, że nikt nie przejdzie niezauważony, a w Leśnej Górze szykują się trudne dni.