Na dobre i na złe, odcinek 965: Beger powróci ze sprzymierzeńcem i przejmie władzę w Leśnej Górze! Razem z nią wykończy szpital? - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2025-10-06 15:36

W 965 odcinku „Na dobre i na złe” w Leśnej Górze zapowiada się prawdziwa rewolucja! Maks Beger (Tomasz Ciachorowski) powróci do szpitala w roli doradcy medycznego, a u jego boku pojawi się kontrolerka z Ministerstwa Zdrowia, Elżbieta Czajkowska (Katarzyna Cynke). To właśnie oni przejmą inicjatywę w Leśnej Górze i zaczną wytykać wszystkie uchybienia dyrekcji. Beger z Elżbietą przejmą Leśną Górę w 965 odcinku „Na dobre i na złe”?

"Na dobre i na złe" odcinek 965 - środa, 15.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dyrekcja Agaty Woźnickiej (Emilia Komarnicka) nagle znajdzie się w ogniu krytyki. Każdy jej ruch i każda decyzja zostaną dokładnie ocenione, a uchybienia nie pozostaną bez konsekwencji. Personel poczuje narastające napięcie, a już pierwszego dnia w szpitalu zapanuje atmosfera niepokoju. Każdy będzie się zastanawiać, które zmiany zostaną narzucone, a które będą wymagały natychmiastowej reakcji. Szpital przygotuje się na prawdziwe trzęsienie ziemi, zanim dojdzie do pierwszego starcia z dyrektorką.

Beger i Czajkowska postawią dyrekcję na baczność

Pierwsze starcie odbędzie się z dyrektorką Agatą Woźnicką. Jak donosi światseriali.interia.pl, Beger od razu sięgnie po mocne argumenty:

Widzę w papierach, że wpisów konsultacyjnych dokonuje rezydentka, doktor Krasucka, która nie ma specjalizacji z kardiologii – powie Maks. Agata spróbuje tłumaczyć swoje decyzje.

Przecież wiesz, jaka jest sytuacja – przypomni.

Tak, wiem, ale minęło już sporo czasu, dlatego jestem trochę zaskoczony. Można było kogoś zatrudnić – odpowie Beger.

Wkrótce w rozmowę włączy się Czajkowska. – Pani dyrektor, proszę zachowywać się profesjonalnie! Rozumiem, że oddział kardiologii nie działa? Czy może prowadzi go ta… rezydentka?

Doktor Krasucka stara się rozwiązać problem swojej specjalizacji… Na razie jest zatrudniona jako lekarz na SOR-ze – wyjaśni Agata. – Czyli… potwierdza pani zarzut doktora Begera – podsumuje kontrolerka.

Czajkowska i Beger będą wytykać kolejne uchybienia. Kontrolerka zwróci uwagę na brak personelu pielęgniarskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w szpitalu powinna być odpowiednia liczba pielęgniarek w przeliczeniu na liczbę pacjentów. Brakuje czterech etatów – stwierdzi stanowczo.

Nie udało mi się znaleźć pełnej obsady, ale damy radę z tym składem – odpowie Woźnicka.

Dobremu dyrektorowi musi się udawać. Chcemy dyrektorów, którzy potrafią znaleźć pracowników – to oczywiste – doda Czajkowska, patrząc na Begera. Beger natomiast zwróci uwagę na decyzje inwestycyjne.

Pani dyrektor kupiła nowe respiratory, ale nie kupiła jednocześnie nowych serwerów i oprogramowania? – zapyta.

Zainwestowałam w sprzęt kliniczny ratujący życie, mamy ograniczone środki – będzie broniła się Woźnicka.

Wydała pani pieniądze na nowy sprzęt, a nie zabezpieczyła działu informatycznego? To jeden z powodów ostatnich problemów szpitala… – wtrąci Czajkowska.

Kontrolerka nie oszczędzi też wieku respiratorów. – Te respiratory nie były takie stare, miały 10 lat, nie trzeba było kupować nowych – powie. – 10 lat, czyli 10 razy 365 razy 24 godziny ciągłej pracy… Gdyby samochód jeździł non stop przez 10 lat, to przejechałby ponad 2 miliony kilometrów i byłby starym zużytym wrakiem… – westchnie dyrektorka.

Nie zabraknie też poleceń dotyczących bezpieczeństwa IT.

Leśna Góra w rękach Begera i Czajkowskiej

Widzowie zobaczą, jak Beger i Czajkowska stopniowo przejmą kontrolę nad szpitalem, wymuszając zmiany i stawiając dyrekcję pod presją. Każdy pracownik poczuje, że nikt nie przejdzie niezauważony, a w Leśnej Górze szykują się trudne dni.

