Na dobre i na złe, odcinek 964: Ona zadecyduje o przyszłości Agaty! To już jej koniec w Leśnej Górze? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 964 - środa, 8.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 964 odcinku "Na dobre i na złe" dalsza przyszłość Agaty jako dyrektorki szpitala w Leśnej Górze stanie pod dużym znakiem zapytania. A wszystko przez atak hakera i jego skutki, za które przyjdzie jej teraz odpowiedzieć. A to dlatego, że będzie musiała stawić się w Ministerstwie Zdrowia i zmierzyć się z postawionymi jej zarzutami i niedociągnięciami!

Ale oczywiście, na ten czas w 964 odcinku "Na dobre i na złe" Woźnicka nie zostawi szpitala bez opieki, gdyż o zastępstwo poprosi samego Falkowicza. Tym bardziej, że będzie on dyrektorem medycznym, a więc drugiej osobie po niej w szpitalu w Leśnej Górze.

Agata wyląduje na dywaniku Ministerstwa Zdrowia w 964 odcinku "Na dobre i na złe"!

Oczywiście, w 964 odcinku "Na dobre i na złe" Andrzej zgodzi się zastąpić Agatę. Szczególnie, gdy, jak podaje swiatseriali.interial.pl, dowie się, w czym jest rzecz.

- Dostałam z NFZ-u i z ministerstwa listę zarzutów i niedociągnięć, do jakich doszło w szpitalu pod moim kierownictwem. Jadę to wyjaśnić, może mi to zająć cały dzień - przekaże mu Agata.

- Chodzi o ten atak? - zainteresuje się Andrzej.

- Nie tylko. Wczoraj dopiero skompletowałam potrzebne dokumenty, a dziś jest ostatni dzień, żeby złożyć wyjaśnienia. Inaczej przyślą nam jakiegoś kontrolera - wyzna mu Woźnicka.

- Albo zarząd komisaryczny szpitala! - oburzy się Falkowicz.

- Jesteś dyrektorem medycznym... Miej, proszę, dziś oko na szpital - poprosi go dyrektorka szpitala, na co on w 964 odcinku "Na dobre i na złe" wspierająco odpowie, czym z pewnością doda jej otuchy - Jasne... Agata... Spokojnie, nie będziemy się bać jakiegoś kontrolera. Wszystko da się wyjaśnić. Jesteś świetnym dyrektorem, poza tym trzymamy się razem!

Kontrolerka pogrąży Woźnicką w 964 odcinku "Na dobre i na złe"?

Tym bardziej, że ta w 964 odcinku "Na dobre i na złe" nieźle jej się przyda, gdyż Agata wyląduje na dywaniku i faktycznie nieźle się nasłucha! Ale niestety na tej nieprzyjemnej wizycie się nie skończy, gdyż Woźnicką i tak nie ominie oficjalna kontrola, której właśnie swoją obecnością w Ministerstwie Zdrowia, chciała uniknąć. Jednak nic bardziej mylnego!

I jeszcze w 964 odcinku "Na dobre i na złe" w jej gabinecie zjawi się Elżbieta Czajkowska, której Woźnicka zupełnie nie będzie się spodziewać, gdyż wcześniej nikt jej o tym nie poinformuje!

- Elżbieta Czajkowska... Kontroler specjalny Ministerstwa Zdrowia z poleceniem zbadania sytuacji szpitala w Leśnej Górze! - przedstawi się Agacie surowa i pewna siebie urzędniczka. Czy kobieta pogrąży dyrektorkę? Czy to będzie już koniec Woźnickiej jako dyrektorki szpitala? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!