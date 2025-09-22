Na dobre i na złe, odcinek 964: Haker Drago znajdzie miłość w Leśnej Górze?! Majka nie wie, kogo poderwie 

"Na dobre i na złe" odcinek 964 - środa, 8.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Drago pojawił się w Leśnej Górze po tajemniczej awarii, która sparaliżowała pracę szpitala. Dyrektor Agata Woźnicka (Emilia Komarnicka-Klynstra) pilnie potrzebowała specjalisty od systemów i bez wahania zatrudniła nowego informatyka. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że to właśnie on stoi za atakami, które zagrażają pacjentom i personelowi. Jak donosi światseriali.interia.pl, w 964 odcinku "Na dobre i na złe" pielęgniarka Majka nieoczekiwanie odwiedzi Drago w jego kantorku. Zrobi to w swoim stylu – bez pukania i czekania na zaproszenie:

– Nie słyszałam, czy mogę wejść, czy nie – cytuje portal słowa Majki.

Majka zacznie podrywać Drago

Drago będzie wyraźnie zbity z tropu, a Majka od razu zacznie działać. Przyniesie kawę i kanapkę, by zyskać jego sympatię, i szybko przejdzie do rozmowy.

– Przyniosłam kanapkę i kawę... Może zjemy razem? – zaproponuje.

– Razem? – odparuje haker, nie kryjąc zaskoczenia.

Pielęgniarka wykorzysta okazję, by poprosić Drago o pomoc z telefonem, który ciągle jej się zawiesza. Jak czytamy w dialogach przytoczonych przez światseriali.interia.pl, szybko zmieni ton na bardziej osobisty.

– Mówią, że jesteś geniuszem... jak ci, co kostkę Rubika układają w minutę!

– Kostkę potrafię poniżej minuty... – pochwali się informatyk.

Majka będzie coraz bardziej oczarowana. Zacznie podpytywać go o podróże, wolność i pracę zdalną, a Drago niespodziewanie przyzna, że wcale nie przeszkadza mu praca w Leśnej Górze.

Nowy romans w Leśnej Górze?

Czy Majka i Drago stworzą nową parę w szpitalu? Na razie to niewinny flirt, ale widzowie wiedzą, że dziewczyna igra z ogniem. Jeśli prawda o Drago wyjdzie na jaw, będzie to dla niej szok, bo zauroczyła się w przestępcy, który naraża życie pacjentów!