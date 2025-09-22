Na dobre i na złe, odcinek 964: Haker Drago znajdzie miłość w Leśnej Górze?! Majka nie wie, kogo poderwie 

W 964 odcinku „Na dobre i na złe” atmosfera w szpitalu Leśna Góra mocno się zagęści! Pielęgniarka Majka (Katarzyna Wuczko) zacznie coraz śmielej flirtować z nowym informatykiem Drago (Piotr Gadomski). Nie będzie miała pojęcia, że ten tajemniczy, nieco nieśmiały chłopak wcale nie jest zwykłym pracownikiem szpitala, tylko groźnym hakerem. Czy serce okaże się silniejsze niż rozsądek? Majka nie wie, w co się pakuje i z kim...

"Na dobre i na złe" odcinek 964 - środa, 8.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Drago pojawił się w Leśnej Górze po tajemniczej awarii, która sparaliżowała pracę szpitala. Dyrektor Agata Woźnicka (Emilia Komarnicka-Klynstra) pilnie potrzebowała specjalisty od systemów i bez wahania zatrudniła nowego informatyka. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że to właśnie on stoi za atakami, które zagrażają pacjentom i personelowi. Jak donosi światseriali.interia.pl, w 964 odcinku "Na dobre i na złe" pielęgniarka Majka nieoczekiwanie odwiedzi Drago w jego kantorku. Zrobi to w swoim stylu – bez pukania i czekania na zaproszenie:

– Nie słyszałam, czy mogę wejść, czy nie – cytuje portal słowa Majki.

Majka zacznie podrywać Drago

Drago będzie wyraźnie zbity z tropu, a Majka od razu zacznie działać. Przyniesie kawę i kanapkę, by zyskać jego sympatię, i szybko przejdzie do rozmowy.

Przyniosłam kanapkę i kawę... Może zjemy razem? – zaproponuje.

Razem? – odparuje haker, nie kryjąc zaskoczenia.

Pielęgniarka wykorzysta okazję, by poprosić Drago o pomoc z telefonem, który ciągle jej się zawiesza. Jak czytamy w dialogach przytoczonych przez światseriali.interia.pl, szybko zmieni ton na bardziej osobisty.

Mówią, że jesteś geniuszem... jak ci, co kostkę Rubika układają w minutę!

– Kostkę potrafię poniżej minuty... – pochwali się informatyk.

Majka będzie coraz bardziej oczarowana. Zacznie podpytywać go o podróże, wolność i pracę zdalną, a Drago niespodziewanie przyzna, że wcale nie przeszkadza mu praca w Leśnej Górze.

Nowy romans w Leśnej Górze?

Czy Majka i Drago stworzą nową parę w szpitalu? Na razie to niewinny flirt, ale widzowie wiedzą, że dziewczyna igra z ogniem. Jeśli prawda o Drago wyjdzie na jaw, będzie to dla niej szok, bo zauroczyła się w przestępcy, który naraża życie pacjentów!

