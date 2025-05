Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 957: On będzie miłością Matyldy? To nie przypadek, że Olek pojawi się w życiu córki Falkowicza - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

To on skradnie serce Matyldy (Amelia Czaja) w 957 odcinku "Na dobre i na złe"?! Tajemniczy Olek (Ignacy Klim) nie bez przyczyny pojawi się w życiu córki Falkowicza (Michał Żebrowski). Razem pomogą pewnej staruszce, która spotka się ze złą diagnozą i będzie potrzebowała pomocy. Matylda z Olkiem wpadną na siebie podczas praktyk w ośrodku opieki. Wkrótce w "Na dobre i na złe" może wywiązać się między nimi więź i to nie tylko jeśli chodzi o zawód i pomoc innym... Zobacz ZDJĘCIA.