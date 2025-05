Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 957: Konica załatwi podłą opiekunkę.W grę wchodzi prokuratura i policja - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Konica (Robert Koszucki) wykaże się w 957 odcinku "Na dobre i na złe". Ortopeda pochyli się nad sprawą potrzebującej staruszki Basi (Ewa Decówna). To Matylda (Amelia Czaja) zwróci się do medyków z Leśnej Góry o pomoc. Razem z Konicą pojadą do ośrodka, gdzie opiekunka seniorki wpadnie na gorącym uczynku. Doświadczony Konica od razu zauważy niebezpieczne złamanie i ostro rozprawi się z pseudo opiekunką seniorki. Tak być nie może! W 957 odcinku "Na dobre i na złe" padną informacje o prokuraturze i policji.