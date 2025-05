Na dobre i na złe, odcinek 957: Blanka zacznie rodzić w domu Radwana! Będzie musiał wybrać między nią a swoim synem - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 957 - środa, 18.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 957 odcinku "Na dobre i na złe" ciężarna Blanka obudzi się już w domu Radwana, gdzie zamieszka po odnalezieniu jej przez Mario (Marcin Korcz) i okłamaniu go, że spodziewa się właśnie jego dziecka! I w ten sposób Milewska dołączy nie tylko do swojego dawnego ukochanego, ale także i jego syna, którym akurat będzie musiał się zająć.

W 957 odcinku "Na dobre i na złe" Krzysiek i Kubuś już będą gotowi do wyjścia do pracy i szkoły. A że ciężarna Blanka będzie miała tego dnia wolne, to Radwan zostawi jej klucze, na wypadek, gdyby później chciała gdzieś wyjść. Tyle tylko, że nie będzie w stanie, gdyż nagle poczuje skurcze i domyśli się, że właśnie zaczęła rodzić!

Poród Blanki rozpocznie się już w 957 odcinku "Na dobre i na złe"!

Oczywiście, w 957 odcinku "Na dobre i na złe" Radwan postanowi nie wychodzić z domu bez słowa. Tyle tylko, że nie będzie mógł złapać kontaktu z ciężarną Milewską, która będzie akurat przebywać w jego łazience, czym na poważnie zacznie go już martwić, co bez trudu wyczuje Kubuś. Dlatego sam postanowi się wycofać, za co Krzysiek będzie mu wdzięczny!

- Blanka, wychodzimy z Kubisiem. Klucze zostawiłem na szafce - przekaże jej Krzysiek, ale nie doczeka się żadnej odpowiedzi, w związku z czym zaniepokojony zacznie dopytywać - Blanka?

- To ja poczekam na dworze - zaproponuje Kubuś, na co jego ojciec oczywiście przystanie - Dobrze!

W tym momencie w 957 odcinku "Na dobre i na złe" Kubuś faktycznie wyjdzie, a Krzysiek wciąż zacznie bezskutecznie wołać ciężarną Blankę, co już mocno go zmartwi. Aż w końcu Milewska sama się odezwie, gdy upewni się, że faktycznie rozpoczął się jej poród, gdyż w międzyczasie odejdą jej także wody! I wówczas sama zacznie rozpaczliwie wołać Radwana!

- Krzysiek, poczekaj! - krzyknie Blanka.

- Co się stało? - spyta zaniepokojony Krzysiek.

- Zaczęło się! - zakomunikuje Milewska.

Kogo wybierze Radwan w 957 odcinku "Na dobre i na złe"?

I wtedy w 957 odcinku "Na dobre i na złe" postawi Krzyśka w bardzo trudnej sytuacji, bo choć sam będzie jechał do szpitala, do którego oczywiście zabierze ze sobą i rodzącą Blankę, to jeszcze w tym wszystkim zostanie i Kubuś. I choć synek wcale nie będzie chciał iść do szkoły, to jednak nie będzie mógł przecież zostać i bez opieki!

Co w tej sytuacji w 957 odcinku "Na dobre i na złe" zrobi Radwan? Czy zabierze Kubusia razem z nimi do Leśnej Góry? A może jednak pozwoli mu zostać samemu w domu? Czy powiadomi o wszystkim Joannę (Monika Kaleńska)? A może najpierw jednak zajmie się swoim synem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!