Na dobre i na złe, odcinek 957: Asia zobaczy Radwana z ciężarną Blanką. Nie tego się po nim spodziewała! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 957 odcinku "Na dobre i na złe" Krzysztof Radwan (Mateusz Damięcki) zabierze od Asi Gawryło (Monika Kaleńska) swojego syna Kubusia (Wiktor Trojan), a przy okazji ujawni, że Blanka (Pola Gonciarz) z nimi zamieszka! Jak zareaguje przybrana matka Kubusia na wieść, że ciężarna Blanka wprowadzi się do Krzyśka? Nie dość, że Radwan w 957 odcinku "Na dobre i na złe" niczego jej nie wyjaśni, to jeszcze zachowa się tak, jakby zdanie Asi kompletnie go nie obchodziło. Sprawdź, co się wydarzy i zobacz ZDJĘCIA.