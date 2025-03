Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 951: Iga zerwie z Alesiem przez koszmarny wypadek?!Powie mu, że to koniec - ZDJĘCIA

W 951 odcinku serialu "Na dobre i na złe" Iga (Anna Szymańczyk) zerwie z Alesiem (Paweł Małaszyński)! Koszmarny wypadek uzmysłowi Kaczorowskiej, że nie może dłużej inwestować w to uczucie. Kiedy na własne oczy zobaczy zażyłość partnera z Heleną (Anna Jarosik), szybko podejmie radykalną decyzję. W 951 odcinku serialu "Na dobre i na złe" dojdzie do rozstania Igi i Alesia. Zagajewski wróci do żony i ułoży sobie życie z wciąż kochającą go Heleną? Zobacz ZDJĘCIA