Na dobre i na złe, odcinek 1005: Porywaczka Zuza wpadnie w ręce policji? Komisarz Radek zatrzyma pacjentkę Blanki - ZWIASTUN

Blanka i Mario w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" znajdą u Niny prezent od porywaczki!

W finale 1005 odcinka "Na dobre i na złe" blady strach padnie na Blankę i Mario (Marcin Korcz), kiedy odkryją, że w szpitalnej sali, gdzie ich mała Nina będzie leżała po operacji, pojawi się "ktoś", kto zostawi prezent dla ich córki - różowego, grającego misia. Dla Milewskich stanie się jasne, że porywaczka Niny jest w pobliżu, że może nawet kręcić się po terenie szpitala. Nie bojąc się nawet ochroniarzy, którzy strzegą bezpieczeństwa ich córeczki. Żadnemu z nich do głowy nie przyjdzie, że to właśnie Zuza...

Policjant Radek zatrzyma Zuzę przed jej mieszkaniem w 1005 odcinku "Na dobre i na złe"

Pacjentkę Blanki w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" zacznie podejrzewać komisarz Radek Biegun, który podczas śledztwa razem z Dorotą (Magdalena Wróbel) ustaki, że porywaczka, która zostawiła Ninę w przychodni wcale nie musiała być w zaawansowanej ciąży. Uwagę policjantów przykuje fakt, że znajoma Blanki, Zuzanna Krawicz, sprzedała właśnie dom. Choć wcześniej śledczy ją sprawdzali, ustalili, że w trakcie porwania Niny była na pilatesie, to teraz coś zacznie się nie zgadzać.

Radek w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" wypyta nowych właścicieli domu Zuzy, że kupili nieruchomość, bo trafiła im się świetna okazja. Poprzednia właścicielka zeszła z ceny, bo zależało jej, by sprzedać dom jak najszybciej. Nie chciała nawet odebrać rzeczy zmarłych rodziców. Aż wreszcie Biegun dowie się, że Zuza znów pojawiła się w szpitalu w Leśnej Górze. Pojedzie więc do podejrzanej pacjentki Blanki, by jeszcze raz ją przesłuchać.

Nie przegap: Na dobre i na złe, odcinek 1005: Porywaczka Niny na wolności zakręci się przy Blance. Nikt nie wie, na czyje zlecenie działa Zuza - ZDJĘCIA

Tak w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" Zuza okłamie Bieguna w sprawie sprzedaży domu

Na widok policjanta Zuza w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" wpadnie w panikę. Wysiądzie z samochodu po wizycie i badaniach u Blanki, podczas których udawała przed nią zatroskaną przyjaciółkę, a teraz będzie musiała jakoś wybrnąć z niewygodnych pytań Bieguna.

- Pani Zuzanna Krawicz? Ja przepraszam. Nie chciałem pani przestraszyć. Komisarz Radosław Biegun...

- Tak, wiem, kim pan jest. Już rozmawialiśmy...

- Mam do pani jeszcze kilka pytań. Możemy?

- No chyba nie mam wyjścia. Muszę się zgodzić...

- Co panią sprowadziło dzisiaj do szpitala?

- Mam silne bóle. Leczę się u doktor Milewskiej na endometriozę. Przepisała mi leki.

- Wyjeżdża pani? Wakacje?

- Wyjeżdżam. Dostałam świetną pracę - skłamie Zuza.

- Sprzedała pani niedawno dom...

- Przepraszam to jest pytanie? Tak, sprzedałam, ale to chyba moja sprawa...

- Sprzedała pani ze stratą. Sprzedała pani w pośpiechu...

- No chyba nie muszę się z tego tłumaczyć? Rozstałam się z facetem i to nie było miłe rozstanie. Wie pan, muszę zmienić krajobraz. Nic mnie tu nie trzyma. To tyle...

- Rozumiem. Mam do pani jednak prośbę, żeby nie wyjeżdżała pani z kraju. Przynajmniej dopóki śledztwo w sprawie porwania córki Milewskich nie zostanie zamknięte

- Słucham? Jestem podejrzana?

- To tylko moja prośba...

Po tej rozmowie z komisarzem policji w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" Zuza uświadomi sobie, że Radek Biegun jest o krok od odkrycia, że to ona porwała Ninę. Nie cofnie się jednak przed niczym, by odzyskać córkę Blanki.

Kiedy 1005 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 1005 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 18 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Na dobre i na złe. Porywaczka Zuza dostanie się do Niny w szpitalu!

30