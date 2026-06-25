Na dobre i na złe. Mocny powrót Wiktorii Consalidy do Leśnej Góry. Tak będzie wyglądać w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Katarzyna Dąbrowska znów w roli Wiktorii Consalidy

Na oficjalnym profilu „Na dobre i na złe” w mediach społecznościowych pojawiły się nowe fotografie z planu. Wśród osób pracujących nad jesiennymi odcinkami nie zabrakło Katarzyny Dąbrowskiej, która ponownie wcieli się w doktor Wiktorię Consalidę. Zdjęcia szybko przyciągnęły uwagę widzów, bo są kolejnym dowodem na to, że powrót jednej z najbardziej lubianych bohaterek serialu nie jest jedynie krótkim gościnnym występem.

Jeszcze kilka tygodni temu produkcja zasugerowała powrót lekarki, publikując nagranie z udziałem aktorki. Teraz widać już wyraźnie, że Dąbrowska regularnie pracuje na planie nowych odcinków. To może oznaczać, że scenarzyści przygotowali dla Wiktorii większy wątek, który będzie rozwijany przez dłuższy czas po wakacyjnej przerwie.

Wiktoria nie wróci tylko na chwilę?

Choć twórcy na razie nie zdradzają szczegółów fabuły, wiele wskazuje na to, że Consalida nie pojawi się w Leśnej Górze wyłącznie epizodycznie. Gdyby chodziło o pojedynczy odcinek lub krótki gościnny występ, produkcja prawdopodobnie nie angażowałaby aktorki do kolejnych dni zdjęciowych i nie budowałaby wokół jej powrotu tak dużego zainteresowania.

Fani od dawna liczyli na to, że Wiktoria znów stanie się ważną częścią serialowego świata. Nic więc dziwnego, że każda nowa fotografia z planu wywołuje falę komentarzy i spekulacji dotyczących jej dalszych losów.

Dlaczego Wiktoria zniknęła z Na dobre i na złe?

Katarzyna Dąbrowska wcielała się w doktor Wiktorię Consalidę przez ponad dekadę i przez ten czas stała się jedną z najpopularniejszych postaci w historii serialu. Widzowie po raz ostatni oglądali ją w 753 odcinku, wyemitowanym w 2019 roku. Wówczas bohaterka podjęła decyzję o wyjeździe do Hiszpanii, gdzie chciała rozpocząć nowy etap życia.

Co istotne, scenarzyści nie zakończyli historii Wiktorii w dramatyczny sposób. Bohaterka nie zginęła i nie została definitywnie wykreślona z fabuły, dlatego przez lata wielu widzów wierzyło, że jeszcze kiedyś wróci do Leśnej Góry. Sama Katarzyna Dąbrowska tłumaczyła wówczas, że po wielu latach pracy przy jednej produkcji potrzebowała nowych wyzwań zawodowych. W emocjonalnym pożegnaniu dziękowała fanom za wsparcie i podkreślała, że rola Wiktorii Consalidy była jednym z najważniejszych doświadczeń w jej karierze.