W pierwszych odcinkach po wakacjach widzów czeka niesamowita niespodzianka – na ekranach ponownie pojawi się dawno niewidziana Matylda. Przypomnijmy, że po raz ostatni fani serialu mieli okazję oglądać młodą bohaterkę przed rokiem. W tamtym okresie wokół przybranej córki profesora Andrzeja Falkowicza i biologicznej córki Michała kręcił się ambitny praktykant Olek (Ignacy Klim). Choć chłopak starał się zdobyć jej względy po tym, jak dziewczyna definitywnie zakończyła swój poprzedni związek z Kacprem (Kamil Żebrowski), ostatecznie nic z tego nie wyszło. Matylda pozostawała obojętna na jego zaloty i nie potrafiła odwzajemnić zachwytu, jakim ją darzył. Po wakacjach sytuacja obróci się jednak o sto osiemdziesiąt stopni, wprowadzając do fabuły zupełnie nową i niezwykle burzliwą relację.

Na dobre i na złe. Tak się skończy sezon! Gloria i Beger znów razem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Na dobre i na złe" w nowym sezonie: Matylda zakochana po uszy

Nowe odcinki ukażą nam zupełnie inne oblicze młodej lekarki-praktykantki. W jej życiu zagości mężczyzna, dla którego kompletnie straci głowę. Matylda zaangażuje się w tę znajomość tak mocno, że bez wahania wyzna swojemu przyszywanemu ojcu, iż traktuje tę relację niezwykle poważnie i wiąże z nią dalekosiężne plany. Reakcja nadopiekuńczego Falkowicza będzie natychmiastowa – profesor postanowi osobiście poznać i prześwietlić wybranka swojej ukochanej pociechy.

"Na dobre i na złe" w nowym sezonie: Falkowiczowi nie podoba się nowy chłopak Matyldy

Andrzej z wielkim przejęciem rozpocznie przygotowania do oficjalnego, rodzinnego obiadu, jednak jego entuzjazm momentalnie zgaśnie, gdy tylko przekroczy próg i zobaczy twarz zaproszonego gościa. Czy profesor rozpozna w nim kogoś, z kim miał już wcześniej do czynienia? Okazuje się, że nowym ukochanym Matyldy zostanie młody, przystojny ratownik medyczny. Chłopak rozpocznie pracę w tym samym szpitalu w Leśnej Górze, gdzie dziewczyna będzie akurat odbywać swoje praktyki zawodowe. Matylda nie zrezygnuje z miłości, zwłaszcza że jej nowy chłopak zyska całkiem dobrą opinię w oczach Michała (Mateusz Janicki) oraz Jadzi (Aldona Jankowska).

"Na dobre i na złe" w nowym sezonie: Matylda nakrywa chłopaka na zdradzie

Kulisy nowych odcinków, które ujrzały światło dzienne na oficjalnym profilu „Na dobre i na złe” na Instagramie w dniu 14 czerwca, odsłaniają szokujące nagrania prosto z planu zdjęciowego. W nowym sezonie widzowie zobaczą bezwzględną zdradę na jednym ze szpitalnych korytarzy w Leśnej Górze. Nowy chłopak Matyldy zostanie przyłapany na gorącym uczynku, gdy bezpardonowo, na szpitalnym korytarzu będzie całował atrakcyjną blondynkę. Matylda zobaczy tę zdradę na własne oczy, a ratownik będzie próbował tłumacz się ze swojego zachowania. To nie uchroni go przed karczemna awanturą, a żeby było bardziej emocjonująco, kobieta potraktuje całe zajście z nonszalancką pewnością siebie i rozbawieniem.

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