Na dobre i na złe: Jubileusz 1000. odcinka. Tak wyglądała obsada w pierwszym sezonie - ZDJĘCIA

Tak wyglądała obsada "Na dobre i na złe" na początku serialu

Pierwszy odcinek "Na dobre i na złe" został wyemitowany 7 listopada 1999 roku. W centrum historii od początku znajdowali się Zofia Stankiewicz (Małgorzata Foremniak), Jakub Burski (Artur Żmijewski) i Bruno Walicki (Krzysztof Pieczyński), czyli znajomi ze studiów medycznych, których los połączył w Leśnej Górze. W pierwszym odcinku widzowie poznali też m.in. Agatę Kwiecińską (Dorota Segda), dyrektor administracyjną szpitala, Tadeusza Zyberta (Marian Opania), Mikołaja Mellado (Robert Janowski), Elżbietę Walicką (Ewa Skibińska) oraz Danutę Dębską (Daria Trafankowska).

Już pierwszy odcinek pokazał, że w Leśnej Górze nie zabraknie ani dramatycznych przypadków medycznych, ani prywatnych problemów personelu. Zosia po przyjeździe do szpitala musiała ratować ofiary poważnego wypadku, a Kuba i Bruno stanęli przed trudnym zadaniem na sali operacyjnej. Jednocześnie między lekarzami szybko zaczęły pojawiać się pierwsze osobiste potyczki.

Zosia, Kuba i Bruno byli sercem Leśnej Góry, ale do czasu

Przez pierwsze lata to właśnie losy tej trójki były jednym z najważniejszych elementów serialu. Zosia i Kuba z czasem zostali małżeństwem, a Bruno Walicki przechodził kolejne zmiany zawodowe i osobiste. Wokół nich rozwijały się historie innych pracowników szpitala. Wśród postaci znanych z początków "Na dobre i na złe" byli także Mikołaj Mellado, partner Zosi, siostra Magda (Magdalena Stużyńska), siostra Kasia Gostyńska (Agnieszka Warchulska), Gabriela Krukowska (Emilia Krakowska) czy Agnieszka Walicka (Karolina Borkowska). W kolejnych odcinkach do Leśnej Góry dołączali następni lekarze i pracownicy, którzy na lata zapisywali się w historii serialu.

Od pierwszej ekipy do 1000 odcinka. Obsada przeszła ogromną zmianę

Dziś wielu aktorów z pierwszej ekipy nie ma już w "Na dobre i na złe". Małgorzata Foremniak i Artur Żmijewski pożegnali się z serialem w 2012 roku. Krzysztof Pieczyński odszedł znacznie wcześniej, a Daria Trafankowska zmarła w 2004 roku. Z kolei Dorota Segda, Ewa Skibińska, Robert Janowski czy Agnieszka Warchulska również od lat nie pojawiają się już regularnie w Leśnej Górze.

Przez 1000 odcinków serial doczekał się więc kilku pokoleń lekarzy i pracowników szpitala. W miejsce dawnych gwiazd pojawiali się kolejni aktorzy, a Leśna Góra przechodziła kolejne rewolucje. Jedną z najważniejszych i dopiero nadchodzących zmian będzie także powrót Wiktorii Consalidy (Katarzyna Dąbrowska), która pojawi się w jubileuszowym odcinku po latach nieobecności.

1000 odcinek "Na dobre i na złe". Wiktoria wróci do Leśnej Góry

Jubileuszowy odcinek połączy więc przeszłość z teraźniejszością. Wiktoria wróci do szpitala w dramatycznym momencie, gdy jej córka Blanka (Pola Gonciarz) będzie rozpaczliwie szukała porwanej Niny (Rita Sobocińska). Consalida zrobi wszystko, by pomóc córce i odnaleźć wnuczkę.

W 1000. odcinku nie zabraknie także nowych historii. Pojawi się np. Samir al Sabbagh (Filip Kempiński), nowy stażysta i "książę z Dubaju". Zainteresuje się nim również Falkowicz (Michał Żebrowski), który wpadnie na nietypowy pomysł. Profesor zaproponuje Samirwi, by udawał zainteresowanie jego córką Matyldą (Amelia Czaja). Plan Falkowicza wymknie się jednak spod kontroli, bo Samir po rozmowie z chirurgiem postanowi poprosić Oliwię (Irmina Liszkowska) o rękę.

1000 odcinek "Na dobre i na złe" będzie więc kolejnym rozdziałem historii Leśnej Góry. Po 27 latach serial ma już zupełnie inną obsadę niż na początku, ale jego najważniejszy element pozostał ten sam - lekarze nadal mierzą się z trudnymi przypadkami, a ich życie prywatne nieustannie splata się z pracą w szpitalu.