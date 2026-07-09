Na dobre i na złe. Dramat Blanki po odnalezieniu porwanej córki w nowym sezonie. Stan Niny będzie zły - ZDJĘCIA

Koszmar Blanki i jej córki po porwaniu w nowym sezonie "Na dobre i na złe"

Na oficjalnym profilu serialu w Instagramie pojawiły się materiały z udziałem Poli Gonciarz, która ponownie wciela się w Blankę. Aktorka pokazuje kulisy pracy przy scenach, w których jej bohaterka opiekuje się ranną córką.

Na głowie małej Niny widoczny jest specjalny opatrunek. To jasny sygnał, że córka Blanki i Mario (Marcin Korczak) po odnalezieniu nie wróci od razu do domu, a jej stan będzie wymagał pobytu w szpitalu i troskliwej opieki specjalistów. Pola Gonciarz nie kryła emocji związanych z pracą przy tych scenach. Jedno z nagrań podpisała słowami „najlepsza serialowa córka, jaką można sobie wymarzyć”. Wszystko wskazuje na to, że relacja Blanki i małej Niny będzie jednym z najbardziej wzruszających elementów nowych odcinków.

Porwanie Niny będzie początkiem koszmaru Blanki

Widzowie poznają dramatyczne wydarzenia już na początku nowego sezonu. Blanka podczas spaceru z córką przeżyje chwile grozy, kiedy w jednej chwili jej życie całkowicie się zmieni. Dziewczynka zniknie, a lekarka z Leśnej Góry rozpocznie rozpaczliwą walkę o odnalezienie swojego dziecka. Jak widać, akcja okaże się sukcesem, bo obecnie nagrywane są sceny w Leśnej Górze, gdzie przestraszona mama tuli córeczkę do piersi. To oznacza, że Nina się odnajdzie.

Sytuacja będzie dla Blanki ogromnym ciosem. Z pozoru spokojny spacer zamieni się w dramatyczną akcję poszukiwawczą, a kobieta zrobi wszystko, by dowiedzieć się, co stało się z Niną. Odnalezienie córki nie będzie jednak końcem problemów, bo przed Blanką i Mario pojawi się kolejna trudna próba. Nina nie wróci do domu, a przynajmniej nie od razu. Będzie wymagała hospitalizacji.

Wiktoria Consalida wesprze Blankę w trudnych chwilach

W tych wyjątkowo trudnych momentach Blanka nie zostanie sama. Wszystko wskazuje na to, że wsparcie okaże jej powracająca do "Na dobre i na złe" Wiktoria Consalida (Katarzyna Dąbrowska). Na jednym ze zdjęć z planu widać Wiktorię trzymającą małą Ninę.

Jesienią widzowie zobaczą więc nie tylko wielki powrót Wiktorii Consalidy, ale także jeden z najbardziej szokujących wątków z udziałem Blanki.