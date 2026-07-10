Na dobre i na złe. Będzie wielki powrót Hani Sikorki w nowym sezonie? Marta Żmuda Trzebiatowska zabrała głos 

Powrót Hani Sikorki do "Na dobre i na złe". Marta Żmuda Trzebiatowska nie zamknęła sobie tej drogi

Temat powrotu Hani Sikorki do "Na dobre i na złe" niespodziewanie wrócił za sprawą Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Aktorka zorganizowała na Instagramie sesję pytań i odpowiedzi, podczas której jeden z fanów zapytał wprost, czy zobaczymy ją jeszcze w Leśnej Górze. Odpowiedź gwiazdy z pewnością zainteresuje wszystkich miłośników serialu. Okazuje się, że aktorka wcale nie wykluczyła takiego scenariusza.

To jest takie miłe, że tyle osób tęskni za moją Hanią. Jak to się mówi 'nigdy nie mów nigdy'. Na ten moment nie ma takich planów. Ale widziałam, że wróciła moja serdeczna koleżanka Katarzyna Dąbrowska. Pozdrowienia dla całej ekipy – napisała Marta Żmuda Trzebiatowska na Instagramie.

To właśnie słowa "nigdy nie mów nigdy" dają do myślenia. Widać wyraźnie, że aktorka nie ucięła ewentualnej drogi powrotu do produkcji TVP2.

Dlaczego Hania Sikorka odeszła z "Na dobre i na złe"?

Hania Sikorka przez lata była jedną z najważniejszych lekarek Leśnej Góry i zyskała ogromną sympatię widzów. Aktorka pożegnała się z produkcją z własnej decyzji. Ostatni odcinek z udziałem Hani został wyemitowany 6 marca 2024 roku. Scenarzyści przygotowali dla bohaterki otwarte zakończenie, dzięki czemu nie została uśmiercona i w każdej chwili mogłaby ponownie pojawić się w Leśnej Górze.

Przed wyjazdem Hania przeżyła dramatyczny wypadek, po którym długo nie potrafiła poradzić sobie z poczuciem winy. Niedługo później dowiedziała się również, że jest w ciąży z Miłoszem. To właśnie te wydarzenia sprawiły, że zdecydowała się zamknąć dotychczasowy rozdział swojego życia i wyjechać z kraju razem z ojcem dziecka, rozpoczynając wszystko od nowa.

Czy Hania wróci w nowym sezonie "Na dobre i na złe"?

Na razie nic nie wskazuje na to, by powrót Hani Sikorki miał nastąpić już w najbliższych odcinkach "Na dobre i na złe". Sama Marta Żmuda Trzebiatowska przyznała, że obecnie nie ma takich planów. Jednocześnie aktorka nie zamknęła definitywnie drzwi do serialu. Wręcz przeciwnie, podkreśliła, że nigdy nie należy mówić "nigdy". To wystarczyło, by wśród fanów ponownie odżyły nadzieje na powrót jednej z najbardziej lubianych lekarek Leśnej Góry.

Tym bardziej że twórcy "Na dobre i na złe" już nieraz udowadniali, że potrafią zaskoczyć widzów powrotami bohaterów po wielu miesiącach, a nawet latach nieobecności. Przykładem jest wielki powrót Wiktorii Consalidy (Katarzyna Dąbrowska), którą widzowie zobaczą w odcinkach ja jesień. Co ważne, Hania nie zginęła, jej historia pozostała otwarta, dlatego scenariusz z jej ponownym pojawieniem się w serialu wciąż pozostaje możliwy.