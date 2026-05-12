Koniec Na dobre i na złe. Wiemy, kiedy będzie ostatni odcinek. To wydarzy się w finale sezonu - ZDJĘCIA

Kiedy ostatni odcinek "Na dobre i na złe" przed przerwą wakacyjną? Koniec sezonu już w maju 2026 roku!

Koniec sezonu "Na dobre i na złe" przypadnie na 995 odcinek, który zostanie wyemitowany w ostatnią środę miesiąca - 27.05.2026 roku o godzinie 20.55 w TVP2. Niemal identycznie jak było to przed rokiem, gdy "Na dobre i na złe" także było emitowane do końca maja. Jednak wówczas finał nastąpił dzień później, a teraz będzie to dzień wcześniej.

Obecny sezon "Na dobre i na złe" zakończy się na 995 odcinku, a więc na emisję jubileuszowego 1000 odcinka widzowie będą musieli poczekać aż do nowego sezonu! Jednak twórcy zadbali o to, aby było warto, bo w 995 odcinku emocji nie zabraknie i to zwłaszcza u uwielbianych bohaterów!

Jak się skończy "Na dobre i na złe" przed wakacjami 2026?

Co wydarzy się w finałowym 995 odcinku "Na dobre i na złe" przed wakacjami?

Zbliżenie Glorii i Begera w ostatnim 995 odcinku "Na dobre i na złe" przed przerwą wakacyjną!

Szczególnie, w wątku Glorii i Begera, który wróci w ostatnim 995 odcinku "Na dobre i na złe" przed przerwą wakacyjną. To właśnie w nim kardiochirurdzy stracą młodego pacjenta, a jego śmierć na nowo ich do siebie zbliży. Maks w trudnych chwilach wesprze Krasucką, a ona rzuci mu się w objęcia i zacznie go namiętnie całować! Czyżby z ich ostatniego rozstania nic nie zostało i w nowym sezonie "Na dobre i na złe" uwielbiana para znów byłą razem?

Maria doniesie policji na Dobrego w finałowym 995 odcinku "Na dobre i na złe" przed wakacjami!

W finałowym 995 odcinku "Na dobre i na złe" przed wakacjami do przełomu dojdzie także w wątku Marii, która w końcu zdecyduje się donieść na Dobrego policji. Malewicz opowie policjantom, w jaki sposób skrzywdził ją lekarz, ale to wcale nie zakończy jej koszmaru. Wszystko przez to, że w Leśnej Górze przyjdzie jej jeszcze skonfrontować się z żoną swojego oprawcy, Dorotą (Joanna Kuberska).

Co jeszcze wydarzy się w ostatnim 995 odcinku "Na dobre i na złe" przed przerwą wakacyjną?

W ostatnim 995 odcinku "Na dobre i na złe" przed przerwą wakacyjną nie tylko Gloria i Maks stoczą walkę o życie pacjenta, bo podobnie będzie w przypadku Julki (Aleksandra Hamkało) i Borysa (Marcin Zacharzewski). Natomiast Blanka (Pola Gonciarz) po pracy spotka się z zaprzyjaźnioną pacjentką Zuzą. Z kolei do Majki (Katarzyna Wuczko) wróci prawnik Maciej (Sebastian Cybulski)! Czy wyniknie z tego coś więcej? Przekonamy się już niebawem!

