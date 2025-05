Koniec Na dobre i na złe. Mundek wymyśli sposób na ratowanie Leśnej Góry w 959 odcinku. Nikt się nie domyśli, że awaria to coś więcej - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 959 ostatni finał sezonu - środa, 28.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Lekarze z Leśnej Góry znajdą się w niemałych kłopotach. Awaria rozszaleje się na dobre, a brak stałego dopływu prądu spowoduje pewien paraliż. Nie da rady poprawnie używać sprzętu szpitalnego, a Agata zrozumie, że musi działać sprawnie i szybko. To Mundek będzie jej prawą ręką podczas przywracania ładu w Leśnej Górze. Czy da radę okiełznać awarię? Pojawi się pewien pomysł.

Mundek podsunie Agacie pomysł na ratowanie placówki

- Pani dyrektor, agregat! - niemal wykrzyczy zadowolony z siebie Mundek.

- Co? - zapyta zdenerwowana dyrektorka Leśnej Góry.

- Szpitalny agregat przejął pracę, mamy prąd! - uzna Mundek.

- Ale skąd jest alarm?

- Alarm się uruchomił po tym jak przekierowało się ustawienie mocy na agregat

- Czyli nie ma pożaru?

- Na sto procent nie, po prostu kolejne zamieszanie.

- Ale na pewno?

- Na sto procent, mówię pani dyrektor, a poza tym jesteśmy przygotowani. Mamy paliwo! Silnik spalinowy, to jest konkret! Lokomotywa, moc, pani dyrektor! Jedziemy i nie zwalniamy! - uzna zadowolony Mundek, ale Agata nie podzieli jego optymizmu.

Awaria w Leśnej Górze to sprawka Maksa Begera?

Zdradzamy, że paraliż Leśnej Góry ma swoje drugie dno. To wcale nie jest tak, że dopływ prądu "wysiadł" nagle i z niczyjej winy. Sprzęty nie działają, a lekarze nie mają jak pracować. Ktoś za tym stoi... Już w 959 odcinku "Na dobre i na złe" uważni widzowie mogą dostrzec zakapturzoną postać, która krąży po korytarzach szpitala. Mężczyzna usiądzie przed monitorami, na których zacznie obserwować to, co dzieje się w poszczególnych miejscach w szpitalu. Będzie miał widok m.in. na gabinet Agaty. Czy to kolejny złowieszczy pomysł Maksa Begera (Tomasz Ciachorowski)? Zdradzamy, że mimo zaangażowania Mundka i pozostałych osób, awaria w 959 odcinku "Na dobie i na złe" nie zniknie.