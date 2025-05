Na dobre i na złe

Koniec Na dobre i na złe. Córka Blanki przejdzie badania u Trettera w 959 odcinku. Postawi taką diagnozę - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Blanka (Pola Gonciarz) będzie podekscytowana nową rolą życiową po urodzeniu córeczki. Milewska z Niną (Michalina Grot) pozostaną na oddziale w Leśnej Górze, gdzie dziewczynka przyszła na świat. W finałowym, 959 odcinku "Na dobre i na złe" to Tretter (Piotr Garlicki) zbada noworodka, sprawdzi stan zdrowia córeczki Blanki. Czy słowa doświadczonego pediatry to coś, co Milewska chce usłyszeć? W 959 odcinku "Na dobre i na złe" Tretter wyda opinię. Zobacz ZWIASTUN.