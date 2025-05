Koniec Na dobre i na złe. Agata nie zdoła uratować szpitala w ostatnim 959 odcinku. To nie koniec hakerskich ataków - ZDJĘCIA

Koniec Na dobre i na złe. To Maks Beger doprowadzi do awarii w Leśnej Górze w ostatnim 959 odcinku! Będzie obserwował Agatę przez kamerę monitoringu - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 959 ostatni finał sezonu - środa, 28.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 959 odcinku "Na dobre i na złe" Agata zawalczy o dobro Leśnej Góry. Jak informowaliśmy, znów dojdzie do awarii, przez którą fachowcy nie dadzą rady normalnie pracować. Tym razem chodzi o niebezpieczna sytuację w związku z przeszczepianiem płuc. Lekarze byli niemal w środku trudnej operacji, kiedy zgasły światła, a drzwi na elektryczny zamek przestały działać! Mało tego, w laboratorium nie dano rady dostać się do zapasów krwi gromadzonych w lodówkach na elektroniczne zamki. Cała sytuacja będzie miała swoją kontynuację w 959 odcinku "Na dobre i na złe".

Agata wezwie informatyka, by ratował awarię w Leśnej Górze

Agata zrobi wszystko, byle tylko jak najszybciej odzyskać panowanie nad placówką. Awaria musi zostać rozwiązana, a w tym pomoże informatyk (Paweł Olearczyk).

- Wszystkie drzwi na kartę i lodówki z krwią, osoczem i lekami, wszystkie, które potrzebują precyzyjnej temperatury i zabezpieczeń są podpięte do zewnętrznego systemu szpitala - przekaże mężczyzna.

- To wiem - uzna Agata.

- Sterownik został uszkodzony i nie reaguje na polecenia - doda informatyk.

- Czy może pan to naprawić i ile to potrwa?

- Nie mam pojęcia, trudno przewidzieć szkody. (...) Muszę prześledzić każdy sterownik i znaleźć wadliwe urządzenie - zrelacjonuje.

- To proszę to zrobić.

Agata nie dowie się, kto stoi za awariami

Zdradzamy, że działania Agaty, chociaż z pewnością pomocne i potrzebne, nie doprowadzą w 959 odcinku "Na dobre i na złe" do tego, by Leśna Góra odzyskała spokój i bezpieczeństwo.

- Czy pan wie, co spowodowało spięcie w sieci? (...) To jest szpital, to się nie ma prawa powtórzyć. Odpowiadamy za zdrowie i życie ludzi. Ja muszę wstrzymać przyjęcie pacjentów - uzna Agata i nie przestanie działać. Komuś jednak mocno zależy na jej upadku i spowodowaniu szkód w Leśnej Górze.