Szokująca podmiana w M jak miłość! Mroczków zastąpili nowi bliźniacy. Nikt tego wcześniej nie zauważył - ZDJĘCIA

W 1855 odcinku "M jak miłość" wydarzy się coś, co całkowicie zszokuje widzów kultowej produkcji! Bracia Mroczkowie niespodziewanie zostaną zastąpieni innymi bliźniakami, a wszystko wyjdzie na jaw dzięki pewnemu zdjęciu z dzieciństwa. Gdy Franka i Paweł odwiedzą Marysię i Barbarę (Teresa Lipowska), by zdradzić im płeć swojego nienarodzonego dziecka, stworzy się idealna okazja do obejrzenia zdjęć z dawnych lat.

Tajemnica zdjęć z przeszłości w 1855 odcinku "M jak miłość"

Marysia w 1855 odcinku "M jak miłość" przyniesie album i pokaże rzekomo zdjęcie, na którym Paweł i Piotrek mieli zaledwie roczek. Jak szybko się okaże, bliźniaki ze zdjęć wcale nie będą tymi samymi aktorami. Nowoczesna i kolorowa fotografia od razu da do myślenia, że w czasach dzieciństwa Rafała i Marcina nikt jeszcze nie robił takich zdjęć. Faktycznie, różnice będą rzucały się w oczy niemalże natychmiast. Chłopcy z albumu będą mieli całkiem inny kolor i układ oczu niż słynni Mroczkowie.

Paweł i Piotrek w 1855 odcinku "M jak miłość" to zupełnie inni bliźniacy

W 1855 odcinku "M jak miłość" tajemnica zdjęć będzie coraz bardziej podejrzana. Fani szybko zauważą, że fotografie wyglądają na nowoczesne i kolorowe, choć przecież Rafał i Marcin Mroczek wychowywali się w czasach, gdy zdjęcia były czarno-białe lub w najlepszym przypadku wyblakłe i mało wyraźne. Jak więc mogło dojść do takiej wpadki? Czy scenarzyści specjalnie zrobili ten błąd, czy to początek nowego, sensacyjnego wątku?

Czy scenarzyści ostatecznie zdecydują się na stałą wymianę aktorów, czy to tylko jednorazowy eksperyment, który miał zszokować fanów? W 1855 odcinku „M jak miłość” odpowiedź nie będzie jeszcze jasna, ale na pewno emocji nie zabraknie!