Simona wraca do "M jak miłość"! Agnieszka Fitkau-Perepeczko potwierdziła. Po 19 latach znów pojawi się w serialu

imona zniknęła z "M jak miłość" blisko dwie dekady temu

Agnieszka Fitkau-Perepeczko dołączyła do obsady "M jak miłość" w 2003 roku. W serialu wcielała się w Simonę Möller – matkę Stefana Möllera i przyjaciółką Barbary Mostowiak (Teresa Lipowska). Charyzmatyczna bohaterka szybko zdobyła sympatię widzów i przez kilka lat była jedną z najbardziej charakterystycznych postaci drugiego planu.

Z serialem pożegnała się w 2007 roku. Jej odejście przez lata budziło wiele emocji i spekulacji. Sama aktorka w późniejszych wywiadach przyznawała, że zakończenie współpracy nie było jej decyzją. W samej fabule Simona wyjechała za granicę i przestała pojawiać się w kolejnych odcinkach.

Powrót po 19 latach był tylko zapowiedzią

Po długiej przerwie Agnieszka Fitkau-Perepeczko wróciła do roli Simony w lutym 2026 roku. Wystąpiła w jubileuszowym odcinku specjalnym "Walentynki z M jak miłość", przygotowanym z okazji 25-lecia serialu. Był to jednak wyjątkowy epizod, oderwany od głównej, regularnie emitowanej fabuły, dlatego wielu fanów zastanawiało się, czy będzie to jedynie sentymentalny występ. Dziś wiadomo już, że nie.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko: "Simona wraca do Was"

Aktorka zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym siedzi z długopisem nad dokumentami. Do fotografii dołączyła jednoznaczny wpis:

"Simona wraca do Was ♥️♥️ Stało się... Trzymajcie kciuki... Jedni będą się cieszyć... drudzy zzielenieją ze złości... ale to trudno... takie jest życie... wszystkim się nie dogodzi (...). Dziękuję Wam... Simona... znowu będzie z Wami w kraju Praojców. Czy może być piękniej?"

Trudno o bardziej czytelne potwierdzenie. Aktorka nie tylko poinformowała o powrocie do roli, ale dała również do zrozumienia, że decyzja została już przypieczętowana podpisaniem umowy.

Kiedy Simona pojawi się na ekranie?

Obecnie trwają zdjęcia do nowych odcinków "M jak miłość", które TVP pokaże po wakacyjnej przerwie. Wszystko wskazuje więc na to, że Agnieszka Fitkau-Perepeczko już w najbliższych tygodniach wejdzie na plan, a widzowie zobaczą Simonę w regularnej fabule jesienią.

Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach bohaterka wróci do Grabiny ani jaką rolę odegra w nowych wątkach. Po blisko dwóch dekadach nieobecności Simona znów stanie się częścią świata "M jak miłość", a dla wielu widzów będzie to jeden z najbardziej wyczekiwanych powrotów ostatnich lat.