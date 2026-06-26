M jak miłość. Lenka odchodzi! Tak Olga Cybińska żegna się z serialem

Rodzina Zduńskich z "M jak miłość" bez Lenki?

Rodzina Zduńskich niezmiennie należy do najważniejszych w "M jak miłość", a widzowie od lat śledzą losy Kingi (Katarzyna cichopek), Piotrka (Marcin Mroczek) i ich dzieci. Lenka dorastała na oczach fanów i dziś trudno wyobrazić sobie dom przy Deszczowej bez córki Zduńskich. Tym większe emocje wzbudziła najnowsza publikacja Olgi Cybińskiej. Młoda aktorka pokazała wzruszające zdjęcia z planu i napisała kilka słów, które mogą zaniepokoić wiernych widzów. Na szczęście za tym pożegnaniem kryje się coś zupełnie innego, niż mogłoby się wydawać.

Lenka pożegnała się z planem "M jak miłość"

Olga Cybińska, która od 2022 roku wciela się w rolę Lenki Zduńskiej, opublikowała w mediach społecznościowych wymowną relację z planu. Aktorka dodała kolaż zdjęć, na którym znalazły się rodzinne kadry z domu przy Deszczowej. Widać na nich serialową Lenkę w towarzystwie Kingi i Piotrka, a także brata Miśka (Aleksander Bożyk). Nie zabrakło wspólnych ujęć z planu, które przez ostatnie miesiące były dla młodej gwiazdy codziennością. Do zdjęć dołączyła krótki, ale znaczący wpis.

– Dzięki za ten sezon, do zobaczenia we wrześniu – napisała Olga Cybińska.

Niektórzy mogliby odczytać te słowa jako pożegnanie z serialem. W końcu wpis pojawił się tuż po zakończeniu zdjęć do kolejnej transzy odcinków "M jak miłość".

Czy Lenka odchodzi z "M jak miłość"?

Na szczęście sympatycy rodziny Zduńskich mogą odetchnąć z ulgą. Wpis Olgi Cybińskiej nie oznacza definitywnego rozstania z "M jak miłość". Młoda aktorka zakończyła po prostu pracę na planie przed wakacyjną przerwą, a wszystkie swoje sceny do nowego sezonu ma już nagrane.

To oznacza, że po powrocie "M jak miłość" na antenę TVP2 we wrześniu widzowie ponownie zobaczą Lenkę u boku Kingi, Piotrka i Miśka oraz bliźniaczek. Córka Zduńskich nadal będzie częścią jednej z najważniejszych rodzin w serialu, a pożegnanie, którym aktorka podzieliła się z fanami, dotyczyło jedynie końca sezonu zdjęciowego.