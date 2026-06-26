M jak miłość. Szokujące zmiany u wybuchowej Anety. Sama Ilona Janyst dała znać, że jest w szoku! 

Aneta w centrum skandalu w "M jak miłość"

Nowe odcinki "M jak miłość" po wakacjach przyniosą kontynuację wątku Anety, która wplątała się w sieć kłamstw swojej przyjaciółki. To właśnie Chodakowska odkryła prawdę o intrydze Kasi ze sfałszowaniem testów DNA. Kasia usilnie chciała ukryć fakt, iż biologicznym ojcem dziecka jest Karski (Krzysztof Kwiatkowski), a nie Mariusz (Mateusz Mosiewicz). Początkowo tylko laborantka Anka (Katarzyna Sokołowska) wiedziała o całej sprawie, ale Aneta podsłuchała rozmowę kobiet i dowiedziała się szokujących faktów. Chodakowska nie pochwala takiego zachowania i usilnie namawiała Kasię, by wyjawiła prawdę. Jednak miniony sezon "M jak miłość" zakończył się wielkim zamieszaniem, do którego dołączył się cwany Sowiński (Mikołaj Krawczyk), który zaszantażować lekarkę. Aleksander również dowiedział się o sfałszowanych testach DNA i dopiero na jesień wyjdzie na jaw, co konkretnie z tym zrobi.

Szok u Anety w nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach

Ilona Janyst właśnie nagrywa kolejne sceny do serialu. Dała znać na Instagramie, że tym razem scenarzyści szykują dużą bombę dla jej postaci.

Aneta już na oparach, ale lecimy. Przeczytałam dziś najnowsze odcinki i powiem tak: WOW, ale będzie!

Ilona Janyst nie może w to uwierzyć

Reakcja aktorki mówi wiele. To oczywiste, że Anetę spotka coś zaskakującego, co może mieć bezpośredni związek z aferą wokół Kasi. Jednak nie ma też pewności, czy scenarzyści nie planują czasem nowego wątku dla Chodakowskiej. Wszystko wyjdzie na jaw niebawem.