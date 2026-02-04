Ostatnie pożegnanie Franki w M jak miłość. Tak upamiętniono Dominikę Kachlik w 1908 odcinku - ZDJĘCIA

Tak produkcja upamiętni Frankę w 1908 odcinku "M jak miłość"!

1908 odcinek "M jak miłość" rozpocznie się w sposób wyjątkowy od upamiętnienia Franki, którego zabrakło pod koniec 1907 odcinka, w którym Zduńska umarła! Wówczas na sam koniec widzowie zobaczyli jedynie czarną planszę z dramatyczną muzyką, a tuż po niej już tylko napisy końcowe bez zapowiedzi kolejnego odcinka.

Ale 1908 odcinek "M jak miłość" będzie i rozpocznie się właśnie od przypomnienia najpiękniejszych chwil Dominiki Kachlik w serialu, w którym spędziła aż 6 lat jako żona Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek). I to właśnie ich wspólne i wyjątkowe momenty widzowie zobaczą na samym początku - te, w których byli najbardziej szczęśliwi!

- Franka, taka młoda, pełna marzeń i planów... - będzie mówił głos w trakcie pokazu slajdów ich wspólnych zdjęć.

Zmarła Franka objawi się Pawłowi w 1908 odcinku "M jak miłość"!

Tuż po nich w 1908 odcinku "M jak miłość" widzowie znów zobaczą zmarłą już Frankę, ale jedynie we śnie jej męża Pawła. Zduńskiemu przyśni się, jak żona budzi go pocałunkiem w ich wspólnym łóżku w sypialni, szczęśliwa tak jak na tych zdjęciach. Ale niestety to będzie już jedynie sen, z którego Zduńskiego szybko zbudzi płaczący Antoś (Mark Myronenko)!

Jednak w 1908 odcinku "M jak miłość" to nie będzie koniec scen z udziałem zmarłej Franki, gdyż nieco później widzowie zobaczą też filmiki, które Zduńska nagrała dla męża i synka przed swoją śmiercią i oddała je na ręce Kingi (Katarzyna Cichopek). Zduńska przekaże szwagrowi nagrania, na których Paweł znów zobaczy swoją zmarłą żonę.

Zduński nie będzie w stanie przestać myśleć o zmarłej żonie w 1908 odcinku "M jak miłość"!

Następnie w 1908 odcinku "M jak miłość" widzowie zobaczą już najbardziej realistyczny obraz Franki, którą Paweł miesiąc po pogrzebie w końcu odwiedzi na jej grobie w Warszawie. Zduński będzie patrzył na czarno-białe zdjęcie swojej żony, mając w pamięci jej słowa z pożegnalnego filmiku i przypominając sobie te chwile, o których mówiła na nagraniu.

I te pozostaną już z nim w 1908 odcinku "M jak miłość", gdyż po obejrzeniu filmiku będą wracać do niego jak bumerang. I stąd Paweł zdecyduje się wyjechać, aby się od nich uwolnić...