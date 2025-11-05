„Miłość i nadzieja” odcinek 326 – wtorek, 11.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Po tym, jak Hulya odzyska mowę i zacznie odzyskiwać siły, Bahar będzie coraz bardziej zaniepokojona. Wie, że jej tajemnice są bliskie ujawnienia, ale mimo to nie przestanie marzyć o powrocie Kuzeya. W rozmowach z Cavidan powtarzać będzie jak mantrę, że nie pozwoli odejść mężczyźnie, którego kocha, nawet jeśli oficjalnie zgodzi się na rozwód. Cavidan, zdeterminowana, by utrzymać córkę przy dotychczasowym życiu, przekona ją, by spróbowała rozegrać wszystko na swoich warunkach. Bahar zacznie więc udawać, że akceptuje rozstanie, ale w rzeczywistości będzie planować, jak zyskać na tym jeszcze więcej - i emocjonalnie, i finansowo.

Rozwodu nie będzie? Bahar nie podpisze papierów

Kiedy w 326 odcinku „Miłość i nadzieja” Kuzey pojawi się w domu z dokumentami rozwodowymi, atmosfera natychmiast zgęstnieje. Bahar będzie udawać spokój, trzymając długopis w dłoni, gotowa podpisać papiery. Jednak zanim to zrobi, Cavidan zauważy coś, co natychmiast zwróci jej uwagę.

- Czekaj! - Cavidan pochyli się nad dokumentem i wskaże palcem jeden z paragrafów. - Co to ma być? Milion w gotówce i trzydzieści tysięcy alimentów?

- Tak, dokładnie tyle — potwierdzi Kuzey, zachowując zimną obojętność.

- Żartujesz sobie? - Cavidan uniesie głos. - Uważasz, że tylko na tyle zasługuje moja córka?

Kuzey spojrzy na nią chłodnym, opanowanym wzrokiem.

- O czym pani mówi? Bahar nie miała żadnych roszczeń finansowych. Wszystko omówiliśmy.

- To prawda, mamo — wtrąci Bahar, spuszczając wzrok, jakby chciała uniknąć konfrontacji.

- Nonsens! — prychnie Cavidan. - Co zrobisz z tym milionem, dziecko? Nawet domu za to nie kupisz!

Kuzey odłoży teczkę na stolik. Jego głos będzie chłodny, jakby każde słowo odcinało kolejną nić łączącą go z Bahar.

Cavidan zawalczy o majątek dla zdradliwej córki

- Pani Cavidan, może nie zdaje sobie pani sprawy, ale pańska córka pocałowała innego mężczyznę, będąc moją żoną. — Gdy to powie, oczy Bahar powędrują ku podłodze. — A później nagrała całe zdarzenie i użyła tego nagrania do szantażu.

- Kłamstwo! - Cavidan uniesie się z miejsca. - To Levent ją pocałował, nie ona jego! Moja córka zawsze była wierna i oddana! Gdyby Levent nie uciekł, powiedziałby ci całą prawdę!

- Byłoby dobrze, gdyby ją wyznał - odpowie spokojnie Kuzey. — I dodał kilka innych szczegółów z życia Bahar. Ale obawiam się, że żaden z nich nie przemawiałby na jej korzyść. Gdyby ktoś inny był na moim miejscu, już dawno pozwałby ją do sądu i wygrał. Po chwili ciszy Kuzey położy dokument przed Bahar.

- Dlatego wybór jest prosty. Albo podpiszesz tę umowę, albo spotkamy się w sądzie.

W salonie zapanuje napięta cisza. Bahar będzie stała z długopisem w dłoni, a Cavidan spoglądać będzie na nią znacząco, jakby jednym spojrzeniem próbowała przekazać jej, że jeszcze nie wszystko stracone. Kobieta będzie się wahać, po czym odłoży pióro, udając łzy.

- Nie mogę… nie teraz… - wyszepcze. - Potrzebuję czasu. Kuzey nie odpowie. Chwyci dokumenty i odwróci się w stronę drzwi.

Wtedy Bahar, zdeterminowana, rzuci ostatnie zdanie jak cios:

- Ale jeśli naprawdę chcesz rozwodu, zapłacisz za wszystko, co mi zrobiłeś. Do ostatniego grosza. Cavidan uniesie brodę z dumą, jakby właśnie rozpoczęła nową bitwę. Bahar z kolei odwróci się w stronę okna, kryjąc drżące dłonie. To nie koniec ich gry, dopiero początek nowego planu.