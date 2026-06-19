M jak miłość. Zamieszanie wokół bistro Kingi. Kto tak naprawdę jest właścicielem kultowej knajpy Zduńskiej? - ZDJĘCIA

Paweł z "M jak miłość" przypomina o byciu właścicielem bistro

Nowe nagranie Rafała Mroczka wywołało niemałe poruszenie wśród fanów „M jak miłość”. Aktor, który pracuje już na planie nowych odcinków po wakacjach, pokazał się w dobrze znanym miejscu, przed szyldem „Nasz Zielony Sad”. Przy okazji przypomniał, że to właśnie Paweł Zduński przez lata był związany z kultowym bistro. Wielu widzów zaczęło się zastanawiać, jak właściwie doszło do tego, że lokal, dziś kojarzony przede wszystkim z Kingą, kiedyś należał do jej szwagra. Historia bistro w „M jak miłość” jest dłuższa i bardziej zawiła, niż mogłoby się wydawać.

– Dawno mnie tutaj nie było, to znaczy tutaj, w tym miejscu na planie – powiedział, pokazując szyld „Nasz Zielony Sad”. – Przypominam, że to kiedyś była moja knajpa – dodał z uśmiechem.

Podobne wspomnienia wywołała także rolka opublikowana na oficjalnym profilu „M jak miłość”. Twórcy serialu zadali widzom pytanie, czy pamiętają, jak doszło do zmiany właściciela bistro.

Jaka jest prawdziwa historia bistro z "M jak miłość"?

I rzeczywiście, wielu fanów może już nie pamiętać, że to właśnie Paweł Zduński przez lata był związany z kultowym lokalem. Razem z Jankiem Zawadzkim prowadził „Bistro za Rogiem”, które powstało po upadku „Oazy”. Z czasem knajpa stała się jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w „M jak miłość”. Kiedy Paweł wraz z Alą (Olga Frycz) zaczął planować wyjazd do Anglii, postanowił uporządkować swoje sprawy w Polsce. Tym bardziej że bistro przechodziło trudniejszy okres i zmagało się z problemami finansowymi. Ostatecznie biznes pozostał jednak w rodzinie, bo udziały Pawła przejęła Kinga, która z biegiem lat stała się prawdziwą gospodynią lokalu.

Żona Piotrka (Marcin Mroczek) przez lata rozwinęła biznes i sprawiła, że dla wielu widzów to właśnie ona stała się twarzą bistro. Później zmieniła się nawet nazwa lokalu na „Nasz Zielony Sad”, ale miejsce nie straciło swojego wyjątkowego charakteru. Co ważne, załoga bistro stale się zmienia, bo przecież kelnerzy i kelnerki nie pozostają cały czas tacy sami. Wielu widzów "M jak miłość" na pewno pamięta, że Lilka (Monika Mielnicka), Ala (Alicja Ostolska) oraz Ewka (Jowita Chwałek) pracowały wraz z Kingą. Jednak ten wątek jest od dawna zamknięty. Podobnie jak zakończyła się kariera Franki (Dominika Kachlik) jako managerki lokalu. Żona Pawła zmarła w poprzednim sezonie.

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