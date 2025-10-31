M jak miłość. Żona Krystiana Wieczorka znów w serialu. Powrót byłej ukochanej Budzyńskiego. Kiedyś Andrzej zdradził z nią żonę - ZDJĘCIA

Kogo Maria Wieczorek, żona Krystiana Wieczorka, grała w "M jak miłość"?

Krystian Wieczorek i jego żona Maria grali razem w "M jak miłość" przez kilka miesięcy w 2015 roku i właśnie wtedy między aktorami narodziła miłość na całe życie! Nie jest żadną tajemnicą, że wszystko zaczęło się od bliskiej znajomości Andrzeja Budzyńskiego z Pauliną Lipską, która uczyła plastyki w szkole Ani (w tej roli Weronika Wachowska, później Gabriela Świerczyńska). Była też prywatną nauczycielką rysunku przybranej córki prawnika i Marty (Dominika Ostałowska).

Nie wszyscy zapewne pamiętają, kim Maria Wieczorek była w "M jak miłość", więc warto przypomnieć, że wówczas 23-letnia aktorka przypominamy, że Maria Szafirska zadebiutowała w serialu w 1174 odcinku dokładnie 17 listopada 2015 roku, kiedy Andrzej poznał w szkole Ani jej ulubioną nauczycielkę. Atrakcyjna Paulina zrobiła na Budzyńskim ogromne wrażenie. To ona pierwsza zauważyła, że z Ania zmaga się z jakąś traumą i właśnie troska o dziewczynkę ich połączyła.

Uczucie Pauliny do Budzyńskiego w "M jak miłość" skończyło się tylko "niewinnym" romansem. Były namiętne pocałunki Andrzeja z młodziutką nauczycielką, miłosne igraszki, które jego ówczesna żona Marta zobaczyła na własne oczy.

Czy Maria Wieczorek wróci do "M jak miłość" w roli Pauliny Lipskiej?

Kilka dni temu Maria Wieczorek na swoim profilu na Instgramie zamieściła zdjęcie z planu z "M jak miłość" z Krystianem i ogłosiła wszystkim, że po latach wróci do obsady serialu, że już nagrywa sceny z udziałem swojej bohaterki.

"Wielki powrót do wspólnego grania na planie "M jak miłość" po 10 latach" - napisała aktorka.

Żona Krystiana Wieczorka w "M jak miłość" u boku ekranowego gangstera Jabłońskiego

Wpis żony Krystiana Wieczorka może oznaczać, że w "M jak miłość" Paulina Lipska wróci do życia Andrzeja Budzyńskiego, ale w zupełnie innych okolicznościach. Dlaczego? Bo Maria Wieczorek nagra sceny z udziałem Marcina Piętowskiego, który występuje w roli Jabłońskiego, gangstera, dawnego klienta kancelarii Budzyńskiego, z którym zadarł Kami Gryc (Marcin Bosak).

To właśnie Jabłoński w minionym sezonie "M jak miłość" zlecił pobicie Kamila, bo prawnik odmówił zajęcia się sprawą bandyty, ale pomógł jego konkurentowi. Na tym jednak gangster nie poprzestał, a ciąg dalszy nastąpi w nadchodzącym odcinkach serialu na początku 2026 roku.