M jak miłość. Zdradzony Jakub będzie krył kłamstwa Marcina. Nagadają Kamie bzdur o nowej szefowej Chodakowskiego - WIDEO, ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-04-21 15:58

Karski (Krzysztof Kwiatkowski) na własnej skórze przeżył zdradę żony i odejście Kasi (Paulina Lasota) do innego mężczyzny. Tym bardziej dziwne, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" Jakub stanie po stronie Marcina (Mikołaj Roznerski) w wymyślaniu dziwnych kłamstw o nowej szefowej kolegi. Detektywi nie powiedzą Kamie (Michalina Sosna), że Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska) nie jest wcale starszą panią z problemami, a ponętną, seksowną i pewną siebie kobietą, która doskonale wie, czego chce.

Zbliżenie na dwóch mężczyzn: po lewej Krzysztof Kwiatkowski jako Jakub Karski w ciemnej bluzie z kapturem, po prawej Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski z zarostem i w czarnym golfie.
Karski będzie krył Marcina w "M jak miłość"

Chociaż Jakub sam przeżył zdradę, nagada Kamie bzdur o nowej szefowej Marcina. Chodakowski nie dopuści się romansu z Elżbietą, a przynajmniej nie od razu, ale jednak wraz z przyjacielem oszuka żonę, że jego nowa szefowa to 70-latka i kompletnie ma się nią nie przejmować. 

To oczywista bzdura, bo Elżbieta Domańska od razu pokaże, że na wiele ją stać, by uwieść Marcina. Pewna siebie i nieustępliwa będzie robić wszystko, byle osiągnąć cel. Karski dowie się o działaniach pani prezes, ale słowem nie piśnie przed Kamą, że ma się zacząć martwić. 

Zdradzony Jakub nakłamie Kamie

Przypomnijmy, że Kuba sam poczuł zdradę, kiedy Kasia weszła w romans z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz), a potem związała się z rywalem. Doszło do rozwodu Karskich, a Jakub długo nie mógł przełknąć dramatu rozstania. Tym bardziej dziwne, że nakłamie Kamie.

Domańska jest około 70-siątki i jest brzydka jak noc - uzna Karski.

Kłamstwa Marcina w "M jak miłość" wyjdą na jaw?

Kłamstwo ma krótkie nogi, więc można się spodziewać, że Kama prędzej czy później pozna prawdę. Mało tego, cwana Elżbieta sama przyjdzie do salonu Ślązaczki, niby pod pretekstem zmiany fryzury. Wtedy jednak Kama nie będzie wiedziała, z kim ma do czynienia. Domańska wybada grunt i sprawdzi "rywalkę". 

Marcin czuje, że tam są zamiary wobec niego. Widzi jak ta kobieta go kokietuje. Znajduje sobie jakieś takie wymówki. Może nie do końca oszukuje Kamę , ale nie mówiąc jej całej prawdy - ocenia Mikołaj Roznerski w "Kulisach M jak miłość".

