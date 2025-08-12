M jak miłość. Wyrachowany Adam skrzywdzi dwie kobiety. Każdą z nich wykorzysta do swoich planów

Podłość Adama w „M jak miłość”

W poprzednim sezonie „M jak miłość” Adam, kiedy zobaczył, że przez zatrzymanie Bartka (Arkadiusz Smoleński) trzyma Natalkę w garści, wykorzystał tę sytuację bez wahania. Powiedział jej, że nie wniesie skargi na Lisieckiego pod warunkiem, że ona odwiedzi go wieczorem w domu. Przekaz był jednoznaczny. Mostowiakówna, gotowa zrobić wszystko, by pomóc szwagrowi, zapukała do drzwi szefa, ale Karski jej nie otworzył. Upokorzył ją pokazując, że dla ukochanego Bartka jest gotowa na każde poniżenie.

Natalia zacznie żałować swojej obojętności w „M jak miłość” po wakacjach

W „M jak miłość” nastąpi zmiana w zachowaniu Natalii, która w końcu postanowi pokazać Adamowi, że jej na nim zależy. Tylko po to, by przekonać się, że on zrobił się wobec niej zdystansowany i zdecydowanie chłodniejszy. Zacznie żałować, że prawdopodobnie przegapiła swoją szansę.

Perfidny Adam w nowych odcinkach „M jak miłość”

W „M jak miłość” Adam pokaże twarz, jakiej jeszcze fani serialu nie widzieli. Właściwie nie wiadomo, czy Natalka nie powinna sobie dziękować, że wcześniej jednak wzgardziła jego zalotami. Okaże się bowiem, że Karski jest zdolny do zimnej kalkulacji, w której nie zawaha się wykorzystać kobiety, jaką dopiero co pozna w nowym sezonie. By zagrać Mostowiaczce na nosie, zacznie udawać szczere zainteresowanie Paulą. A ona nie będzie kryła pociągu do komendanta posterunku. W ten sposób Adam wykorzysta obydwie kobiety. Przed Natalią będzie się obnosił z podziwem dla Pauli, a ją oszuka bezpodstawnymi zapewnieniami, że rzeczywiście ich znajomość może się przekształcić w coś ważnego. Według "Świata seriali" jego perfidne działania odniosą jeden rezultat – Mostowiakówna poczuje ukłucie zazdrości, widząc nowy obiekt fascynacji Karskiego aż nazbyt często w komisariacie.