M jak miłość, odcinek 1879: Marcin i Jakub pobiją się o Martynę! Bierze ślub z Kamą, ale nadal ją kocha? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1879 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Przyjaźń Martyny i Jakuba w 1879 odcinku "M jak miłość" wzbudzi zazdrość Marcina, co będzie oznaczało tylko jedno! Chodakowski nie zapomniał o Martynie, z którą nawiązał romans, w której zakochał się, kiedy rok temu cierpiał na amnezję i mieszkał w jej leśniczówce w Kampinosie. Mimo że wmawia sobie, że teraz liczy się dla niego tylko Kama, że chce wziąć z nią ślub. Wyznaczą nawet datę ślubu - 31 maja... Tylko czy Marcin w ostatniej chwili się nie rozmyśli?

Marcin w 1879 odcinku "M jak miłość" zobaczy jak blisko Martyna jest z Jakubem i pobije Karskiego

Kiedy przypadkiem Marcin w 1879 odcinku "M jak miłość' spotka na treningu Martynę z Jakubem i zobaczy, jak świetnie się ze sobą bawią, jak są blisko, przestanie nad sobą panować. Kolejne ciosy Marcina staną się coraz silniejsze, a Jakub nie zdoła uniknąć ataku przyjaciela. Nawet trener zauważy, że Marcin zapędzi się za daleko i pobije Jakuba, udając, że tylko trenuje.

- To jest trening, a nie bijatyka! Idź ochłoń! - przywoła Chodakowskiego do porządku.

M jak miłość. Dramat Marcina po ślubie z Kamą! Ta scena daje do myślenia

Jakub w 1879 odcinku "M jak miłość" przyzna się Marcinowi, co go łączy z Martyną

W męskiej szatni Jakub w 1879 odcinku "M jak miłość" wkurzy się na Marcina i wygarnie mu, co myśli o zazdrości o Martynę. Przyzna się też, co go łączy z byłą kochanką Chodakowskiego.

- Stary, co to było? Nic mnie z Martyną nie łączy! Oprócz tego, że się przyjaźnimy! - Wasza sprawa... - stwierdzi z pogardą w głosie Marcin. - Tak, przyjaźnimy się! Bo Martyna to jest świetna dziewczyna! I tak, wspieramy się, bo oboje mamy teraz w życiu przesrane. Ale problem jest gdzie indziej… I to ty go masz! Nie wyrzuciłeś Martyny z głowy. Lepiej coś z tym zrób, bo 31 maja na decyzje i odpowiedzi może być już trochę za późno! - upomni Marcina Jakub.

Czy Marcin kocha Martynę i w 1879 odcinku "M jak miłość" odwoła ślub z Kamą?

Jak na słowa Karskiego w 1879 odcinku "M jak miłość" zareaguje Marcin? Czy upora się z uczuciami do Martyny? Czy odwoła ślub z Kamą? Czy wreszcie przyzna się sam przed sobą, że miłość, która ich połączyła nadal tli się w jego sercu? Niezupełnie... Zamiast tego Chodakowski kupi Kamie ślubne buty. Dalej będzie brnął w przygotowania do ślubu z Kamą, którą co prawda kocha, ale nie jest dla niego jedyną kobietą...