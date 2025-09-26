M jak miłość, odcinek 1878: Zemsta Kisielowej za wypadek Zduńskich! Dopadnie Dominika i innych szaleńców na quadach? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1878 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jak już w 1878 odcinku "M jak miłość" Zosia Kisielowa weźmie się za zemstę za wypadek Zduńskich pod Grabiną, to ani Dominik Walat ani jego koledzy szalejący na quadach po wsi nie będą mogli spać spokojnie. Mimo że sprawca wypadku Franki i Pawła będzie miał alibi nie do ruszenia, a jego ojciec, Walat senior (Szymon Mysłakowski) opłaci nawet fałszywe zeznania jednego z kolegów syna, to jeszcze nie wiedzą z kim zadarli.

Kisielowa wymierzy karę sprawcy wypadku Zduńskich w 1878 odcinku "M jak miłość"

Bo Kisielowa w 1878 odcinku "M jak miłość" postawi sobie za cel ukarać tego, który przyczynił się do cierpienia Zduńskich, kierowcę quada, który omal nie zabił Franki, Pawła i ich syna Antosia. Póki co nie będzie jednak żadnych dowód, że to Dominik Walat, lecz Kisielowa uzna odpowiedzialność zbiorą i zemści się na wszystkich quadowcach!

Nielegalne działania Kisielowej w Grabinie przeciwko kierowcom quadów w 1878 odcinku "M jak miłość"

Kiedy razem z mężem Robertem Żakiem (Krzysztof Tyniec) w 1878 odcinku "M jak miłość" pani Zosia wparuje do domu Mostowiaków, wzbudzi ogromne poruszenie wśród bliskich Barbary (Teresa Lipowska). Wystraszony będzie nawet detektyw Marcin (Mikołaj Roznerski), który przyjedzie do Grabiny, żeby prowadzić własne śledztwo w sprawie wypadku.

