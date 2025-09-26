M jak miłość, odcinek 1878: Zemsta Kisielowej za wypadek Zduńskich! Dopadnie Dominika i innych szaleńców na quadach? - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-09-26 20:30

W 1878 odcinku "M jak miłość" Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) nie cofnie się przed niczym, żeby dopaść sprawcę wypadku Zduńskich, by winny cierpienia Franki (Dominika Kachlik) i Pawła (Rafał Mroczek) został ukarany. Sołtys Grabiny opracuje plan zemsty na kierowcach quadów, którzy sieją postrach we wsi. Wśród nich prym wiedzie oczywiście Dominik Walat (Bartosz Surówka), sprawca wypadku! Tyle tylko, że działania Kisielowej w 1878 odcinku "M jak miłość" okażą się nielegalne. Czy znajdzie się śmiałek, który powstrzyma panią Zosię? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"M jak miłość" odcinek 1878 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jak już w 1878 odcinku "M jak miłość" Zosia Kisielowa weźmie się za zemstę za wypadek Zduńskich pod Grabiną, to ani Dominik Walat ani jego koledzy szalejący na quadach po wsi nie będą mogli spać spokojnie. Mimo że sprawca wypadku Franki i Pawła będzie miał alibi nie do ruszenia, a jego ojciec, Walat senior (Szymon Mysłakowski) opłaci nawet fałszywe zeznania jednego z kolegów syna, to jeszcze nie wiedzą z kim zadarli. 

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1878: Paweł przypomni sobie Dominika i pobije sprawcę wypadku! Walat oskarży Zduńskiego o napad? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Kisielowa wymierzy karę sprawcy wypadku Zduńskich w 1878 odcinku "M jak miłość"

Bo Kisielowa w 1878 odcinku "M jak miłość" postawi sobie za cel ukarać tego, który przyczynił się do cierpienia Zduńskich, kierowcę quada, który omal nie zabił Franki, Pawła i ich syna Antosia. Póki co nie będzie jednak żadnych dowód, że to Dominik Walat, lecz Kisielowa uzna odpowiedzialność zbiorą i zemści się na wszystkich quadowcach! 

Nielegalne działania Kisielowej w Grabinie przeciwko kierowcom quadów w 1878 odcinku "M jak miłość"

Kiedy razem z mężem Robertem Żakiem (Krzysztof Tyniec) w 1878 odcinku "M jak miłość" pani Zosia wparuje do domu Mostowiaków, wzbudzi ogromne poruszenie wśród bliskich Barbary (Teresa Lipowska). Wystraszony będzie nawet detektyw Marcin (Mikołaj Roznerski), który przyjedzie do Grabiny, żeby prowadzić własne śledztwo w sprawie wypadku. 

M jak miłość ZWIASTUN. Paweł pobije Dominika Walata! Będzie miał kłopoty przez sprawcę wypadku
Super Seriale SE Google News

- Daję ci słowo, że ja tego nie odpuszczę. Policja się obija, tak jak zawsze, ale ja tego nie daruję! Chcemy z Robertem na górkach, przy tym wjeździe do lasu, tam gdzie się oni rozbijają tymi quadami, rozłożyć kolczatkę i przysypać piaskiem... - dumna Kisielowa z dumą wtajemniczy wszystkich w plan zemsty. 

- Pani Kisielowa, to nie jest legalne! - zwróci jej uwagę Marcin. Na próżno. 

- A zajeżdżanie ludziom drogi i powodowanie wypadków, to jest legalne?! To jest wojna! Jeńców nie bierzemy!  - uprzedzi Kisielowa. - "Grabina piękna i bezpieczna". To będzie nasze nowe hasło konkursowe. Robert zapisz! Bo chcę zgłosić Grabinę do konkursu na najpiękniejszą wieś Mazowsza - doda sołtys Grabiny. 

M jak miłość, odcinek 1878: Zemsta Kisielowej za wypadek Zduńskich! Nie daruje Dominikowi i innym szaleńcom na quadach - ZDJĘCIA
17 zdjęć