M jak miłość. Wreszcie rozwiąże się sytuacja z Nadią? Poważna rozmowa Magdy z Julią o córce Dimy - ZDJĘCIA

M jak miłość" odcinek 1872 - poniedziałek, 1.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Już na początku wrześniowego startu serialu „M jak miłość” Magda zwierzy się Andrzejowi z tego, co od dawna jej doskwiera.

– Trochę martwi mnie ta relacja Nadii z Julią – cytuje portal światseriali.interia.pl smutne słowa Magdy, a Budzyński będzie zaskoczony.

– Wydawało mi się, że jest bardzo dobra… – odpowie, nie do końca rozumiejąc, co żona ma na myśli.

Wtedy Magda zbierze się na odwagę i powie wprost: – No właśnie… Wstyd mi i próbuję z tym walczyć, ale… jestem zazdrosna o uczucia Nadii. Mam wrażenie, że Julia… że ona po prostu zajęła moje miejsce.

Julia dostrzeże, co dzieje się w sercu Magdy

W tym samym czasie Julia, partnerka Dimy (Michaił Pszeniczny), ojca Nadii, zorientuje się, że jej więź z dziewczynką sprawia Magdzie przykrość.

– Magda? Widzę, co się dzieje… Nie chcę, żeby to było dla ciebie takie trudne - zacznie trudną rozmowę prawniczka.

Magda będzie zaskoczona jej wyczuciem i przez chwilę nie znajdzie słów. Wtedy Julia spróbuje ją uspokoić: – To ty jesteś i zawsze będziesz dla niej najważniejsza. Nadia polubiła mnie, zaakceptowała, ale codziennie mówi o tobie. Nie ma dnia, żebym nie słyszała: „Magda robi to tak, Magda by mi pozwoliła, może lepiej spytaj cioci Magdy…”.

Koniec cichej rywalizacji?

Wszystko wskazuje na to, że nić porozumienia powstała między obiema paniami jeszcze w poprzednich odcinkach „M jak miłość” sprawi, że pozytywne relacje się pogłębią.

– Chcesz powiedzieć, że tobie też nie jest lekko…. - zażartuje Magda.

Julia tylko się uśmiechnie i kiwnie głową, a potem doda już całkiem poważnie.

– Pokochałam Nadię tak, jakby była moją córką i może dlatego tak dobrze rozumiem twoje uczucia. Sama też jestem o nią zazdrosna, ale wiem jedno – nie chcę z tobą rywalizować.

Wszystko wskazuje na to, że Magda z Julią na dobre zażegnają topór wojenny. Już w zeszłym sezonie "M jak miłość" Budzyńska zaczęła przekonywać się do dawnej kochanki Andrzeja, ponieważ to właśnie Malicka ochroniła ją przed atakiem groźnego Święcickiego (Artur Paczesny). Można się spodziewać, że niechęć wyparuje na dobre.

M jak miłość. Rozkwit związku Julii i Dimy w nowym sezonie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.