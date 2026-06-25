M jak miłość. Ważny dzień w życiu Mai i Szymka! Iza i Marcin znów razem z dziećmi w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Tak zmienią się dzieci Chodakowskich w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach dzieci Chodakowskich wyrosną i zmienią się nie do poznania! Maja i Szymek nie będą już małymi urwisami, bo zdążą już nieco dorosnąć, czym już zaskoczyli nawet samych swoich serialowych rodziców, gdy pojawili się na planie.

Ostatnio Adriana Kalska chwaliła się na swojej relacji na Instagramie, jak urosły jej dzieciaki w "M jak miłość", których ostatnio już nieco nie widziała. A teraz zrobił to także Mikołaj Roznerski, gdy opublikował z nimi wspólne zdjęcie z samochodu, na którym widać, jak wiezie Maję i Szymka na ważny dzień do ich szkoły!

- Takie te łobuzy już duże ☺️❤️ Pozdrowienia z planu @mjakmilosc.official ❤️☺️ Pięknego dnia ☺️#emkowe#dzieci - skomentował Mikołaj Roznerski.

Iza i Marcin będą towarzyszyć Mai i Szymkowi w ich ważnej chwili w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Tym bardziej, że dzieciaki są w galowych strojach - białych koszulach, a Maja jeszcze w czarnej sukience. W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Marcin zjawi się z pociechami przed szkołą, gdzie także dołączy do nich i Iza, co może zwiastować, że będą to szczególnie ważne chwile dla 9-latki i 11-latka, skoro zjawi się z nimi aż dwójka rodziców.

Być może w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej będzie to oficjalne rozpoczęcie lub zakończenie roku szkolnego, bo przecież zdjęcia są kręcone z dużym wyprzedzaniem, przez co oba scenariusze byłby tutaj możliwe. Szczególnie, że dzieciaki rozpocząłby lub zakończyły ważne etapy w swoim życiu.

Oczywiście, jest też szansa, że byłoby to jakieś przedstawienie czy konkurs, ale skoro oboje są na galowo to wcześniejsze opcje wydają się bardziej możliwe. Ale jak będzie na pewno, to przekonamy się już w nowych odcinkach!

Co jeszcze wydarzy się u Chodakowskich w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Zwłaszcza, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach u Chodakowskich naprawdę sporo się zadzieje, gdy małżeństwo Kamy (Michalina Sosna) i Marcina zawiśnie na włosku. A wszystko przez zdeterminowaną szefową mężczyzny, Elżbietę (Katarzyna Dąbrowska), która będzie gotowa naprawdę na wiele, aby tylko osiągnąć swój chory cel i zdobyć swojego nowego pracownika.

Jednak wiele wskazuje na to, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej znów jej się to nie uda! I dzięki czemu rodzina Chodakowskich pozostanie razem, a przez to będzie mogła na spokojnie wziąć udział w ważnym dniu dla dzieci, dla których to Iza będzie jednak prawdziwą matką po śmierci rodzicielki Szymka, Kasi (Agnieszka Sienkiewicz-Gauer).

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